  • Новость часаАлаудинов рассказал о потерях ВСУ за два дня в Курской области
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В церемонии закрытия Олимпиады даже обсуждать нечего

    После краткого концерта на сцену выперлись чиновники Бах и Эстанге и давай благодарить лично товарища Макрона. И группа натовцев начала спускать флаг Олимпиады. Я что-то подумал про Сочи – какой бы визг стоял, если бы флаг спускали люди в русской военной форме.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Победа требует долгой воли

    События в Курской области показывают, что впереди нас ждет немало тяжелых испытаний. Формат войны на истощение подразумевает, что борются не только армии, ВПК и финансовые резервы. Подвергаются испытанию человеческое терпение и упорство – более того, возможно, это самый важный ресурс.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США на Ближнем Востоке повторяют ошибки СССР

    Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.

    2 комментария
    13 августа 2024, 10:48 • Новости дня

    Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

    Минобороны: Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО своевременно обнаружила и ликвидировала украинский беспилотник над Белгородской областью.

    Напомним, в ночь на вторник система ПВО сбила 14 украинских беспилотников над территорией России.

    12 августа 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин потребовал выбить ВСУ с территории Курской области
    Путин потребовал выбить ВСУ с территории Курской области
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин на совещании с Совбезом России и правительством заявил, что главной задачей Минобороны является решение актуальных задач в Курской области.

    Минобороны должно выбить ВСУ с территории региона, заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    «Федеральная служба безопасности совместно с Росгвардией должны обеспечить режим контртеррористической ситуации, эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника. Перед Росгвардией стоят и свои боевые задачи. Гражданские ведомства обязаны обеспечить снабжение силовых структур всем необходимым», – подчеркнул глава государства.

    Руководители регионов должны сосредоточиться на поддержке людей, которые нуждаются в помощи и защите, подчеркнул президент.

    Оперативное совещание проводится с членами СБ России, правительства, представителями администрации президента, руководителями силовых ведомств, также там присутствуют главы Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ на Курском направлении в последние сутки потеряли до 260 человек.

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    12 августа 2024, 12:25 • Новости дня
    Стало известно о танковой атаке ВСУ на погранпереход «Колотиловка» в Белгородской области

    Военкор Коц рассказал о танковой атаке ВСУ на погранпереход «Колотиловка» в Белгородской области

    Стало известно о танковой атаке ВСУ на погранпереход «Колотиловка» в Белгородской области
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе атаки на МАПП «Колотиловка» в Красняружском районе в Белгородской области на погранпереход выехали несколько танков и пара БТР украинских военных, танк стрелял в течение пяти-шести минут, получил «ответку» и откатился назад, рассказал военкор Александр Коц.

    В своем Telegram-канале он отметил, что не было замечено никаких танковых колонн.

    «Выехали на погранпереход танк и пара БТР, танк начал разбирать МАПП, стрелял в течение пяти-шести минут. Потом полетела ответка», – написал Коц.

    По словам военкора, похожая попытка прорваться в Безыменно Грайворонского района, где противнику сожгли БТР, после чего он отошел.

    «Щупают границу, ищут, где тонко, чтобы порвать. Подразделения прикрытия госграницы встречают с «хлебом-солью», – указал он.

    Ранее Коц рассказал про «тероборону здорового человека» в Курской области.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    12 августа 2024, 21:56 • Новости дня
    Зеленский признал ответственность за атаки ВСУ на Курскую область
    Зеленский признал ответственность за атаки ВСУ на Курскую область
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично подтвердил, что украинские военные ведут операцию в Курской области.

    Как указал Зеленский, он провел заседание ставки Верховного главнокомандующего, на котором заслушал доклад главкома украинской армии Александра Сырского относительно действий ВСУ на фронте и операции в Курской области, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Зеленский заявил о подготовке силами МВД Украины, СБУ и других ведомств некоего плана для территорий Курской области, где «проводится операция».

    Накануне бывший помощник главы Пентагона по международной безопасности Час Фриман заявил, что нападение украинской стороны на Курскую область было необходимо Владимиру Зеленскому для поднятия морального духа войск.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров с Россией.

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    12 августа 2024, 19:28 • Новости дня
    ВС России нарастили темпы наступления на Донецком направлении
    ВС России нарастили темпы наступления на Донецком направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России нарастили темпы наступления на Донецком направлении, подразделения в результате активных действий освободили Лисичное в ДНР.

    В Красногоровке российские военные взяли под контроль городские кварталы, говорится в сообщении Минобороны. «Завершается зачистка от ВСУ и националистов населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное», – подчеркнули в военном ведомстве.

    Российские войска удерживают инициативу на Донецком направлении и взламывают оборону противника. В июле группировки ВС России «Центр» и «Юг» освободили от противника 19 населенных пунктов в ДНР.

    Ранее источник сообщал, что на Покровском направлении ВС России приблизились к крупнейшим хабам ВСУ.

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    12 августа 2024, 14:46 • Новости дня
    Эксперт объяснил сложность ударов по логистике ВСУ в Сумской области

    Военный аналитик Онуфринко: Авиация и артиллерия не могут полностью нарушить логистику ВСУ в Сумской области

    Эксперт объяснил сложность ударов по логистике ВСУ в Сумской области
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Логистические возможности ВСУ в Сумской области значительно выше, чем в Запорожской области или Донбассе. Это обуславливается разветвленной сетью дорог и широкой лесополосой. Силы российской авиации или артиллерии в данном случае ограничены, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Напомним, ВСУ продолжают атаки на приграничные регионы России.

    «Военная логистика ВСУ в Сумской области развита достаточно хорошо. В регионе имеется разветвленная сеть автодорог, созданная еще в советское время. При этом сохраняется прямая трасса до города Суджи. По ней и ведется основное снабжение сил противника», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Села в этой области связаны небольшими дорогами. По ним может передвигаться как гусеничная, так и колесная техника. Кроме того, регион покрыт густыми лесами. Украинская армия активно пользуется данной особенностью местности, скрывая передвижение небольших групп в зарослях деревьев», – отмечает он.

    «В принципе, инфраструктурные и топографические характеристики Сумской области можно оценить значительно выше, чем, например, в Запорожской области или Донбассе. Помешать логистике противника крайне непросто. В настоящий момент мы работаем по необходимым целям с помощью авиации и артиллерии, но их возможности ограничены», – подчеркивает собеседник.

    «В настоящий момент Россия может ослабить противника в Сумской области лишь активизацией боевых действий на других участках фронта. Любое усиление давления, скажем, на Харьковском направлении, поставит ВСУ перед необходимостью перебрасывать часть сил из приграничья на наиболее востребованный участок», – заключил Онуфриенко.

    Напомним, ВСУ продолжают атаки на российское приграничье. По данным Министерства обороны, за минувшие сутки активными действиями подразделений группировки войск «Север» и подошедших резервов отражены семь атак штурмовых групп 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мартыновка, Борки и Коренево.

    Кроме того, в районе Каучук пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории. Авиацией и ракетными войсками поражались резервы ВСУ в районах Мирополья и Могрицы на территории Сумской области.

    За сутки потери ВСУ составили до 260 военнослужащих и 31 единица бронетехники, в то числе три танка. Всего с момента активизации боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1610 военнослужащих, 32 танка и другую технику.

    Между тем издание The Economist сообщает о значительных потерях противника в рамках операции в российском приграничье. Раненые солдаты, проходящие лечение в городе Сумы, жалуются на большое количество смертей в результате ударов авиации. Отмечается, что в атаку были направлены элитные части ВСУ.

    Первые результаты начатой операции газета оценивает как «неубедительные». «Россия перебросила войска с Харьковского направления, но гораздо меньше солдат ушло с жизненно важного участка в Донбассе», – пишет издание. По словам одного из раненых, Москва переводит подразделения в приграничье «не так быстро, как хотелось бы Украине».

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о реакции западных СМИ на действия противника в российском приграничье. Издания подчеркивают, что операция украинской армии носит рискованный характер, при этом многие не понимают истинных целей офиса Зеленского.

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    12 августа 2024, 20:50 • Новости дня
    Гагин: В нападении на Курскую область участвовали наемники из Польши, Франции и США
    Гагин: В нападении на Курскую область участвовали наемники из Польши, Франции и США
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Кристина Цыцура

    Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что среди бойцов, участвовавших в нападении на Курскую область, находятся поляки, французы и американцы, возможно, включая офицеров и личный состав НАТО.

    По его мнению, это нападение со стороны ВСУ было заранее спланировано и в нем участвуют исключительно хорошо подготовленные бойцы, передает РИА «Новости».

    Гагин отметил, что противник может понести значительные потери, включая иностранных наемников, среди которых могут быть и офицеры НАТО. Он заявил, что точно определить, кто из солдат ВСУ наемник, а кто – регулярный военный, сложно.

    «Однако все они обречены на уничтожение, поскольку наши Военно-космические силы эффективно работают по их тылам и нарушают логистику», – подчеркнул он в эфире телеканала «Россия–1». Он также добавил, что все, кто прорвался на территорию России, будут рассеяны и уничтожены.

    Ранее президент Владимир Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России.

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    12 августа 2024, 12:50 • Новости дня
    «Военное дело»: Российские войска зашли в Торецк
    «Военное дело»: Российские войска зашли в Торецк
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в понедельник продвинулись в город Дзержинск (украинское название – Торецк) в ДНР, сообщил Telegram-канал «Военное дело».

    Отряды Вооруженных сил России продвигаются вдоль многоэтажных домов по улицам Лесная и 91-й дивизии, сообщил Telegram-канал «Военное дело».

    До этого ВСУ перебросили из этого города одну бригаду в Курскую область.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что группировка украинских боевиков между Дзержинском и Нью-Йорком попала в оперативное окружение.

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    12 августа 2024, 21:08 • Новости дня
    Алаудинов опроверг слухи о сдаче в плен бойцов «Ахмата» в Курской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ни один боец этого подразделения не сдался в плен на Курском направлении.

    Он указал, что противник распространяет ложные сообщения о сдаче в плен бойцов спецназа «Ахмат» и «Аида». «Много слухов, но самое важное – ни один наш боец не оказался в плену», – отметил Алаудинов в опубликованном видео в своем Telegram-канале.

    Ранее Алаудинов заявил о возможности уничтожать рекордное число боевиков и техники ВСУ из-за вторжения в Курскую область.

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    12 августа 2024, 21:17 • Новости дня
    В США признали переговоры с Киевом об ударах ATACMS вглубь России

    Госдеп: США приватно обсуждают с Украиной использование ATACMS для ударов вглубь России

    В США признали переговоры с Киевом об ударах ATACMS вглубь России
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    США ведут приватные дипломатические обсуждения с Украиной о возможности использования дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российским военным базам, заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

    «Я не стану вдаваться в приватные дипломатические обсуждения с нашими украинскими партнерами», – ответил он на брифинге на вопрос, «пришло ли время развязать украинцам руки» для нанесения ударов ракетами ATACMS по российским военным базам, передает РИА «Новости».

    По его словам, в настоящее время политика Вашингтона в вопросе использования ATACМS для ударов вглубь России остается без изменения.

    В пятницу военный эксперт Вадим Козюлин сообщил газете ВЗГЛЯД, что США могут тайно разрешить ВСУ бить ракетами ATACMS по Курской области.

    Ранее Украина попросила Пентагон разрешить применение ATACMS для атак по Курской области. Об этом сообщает издание The Washington Post. По данным газеты, ВСУ планируют использовать боеприпасы для ударов по военным аэродромам, которые используются Россией при отражении атак в приграничье.

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    12 августа 2024, 17:36 • Новости дня
    Минобороны сообщило о наращивании группировки в Курской области

    Минобороны: В Курскую область прибывает большое количество личного состава и техники

    Минобороны сообщило о наращивании группировки в Курской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курскую область направляются большое количество личного состава, техники и боеприпасов, сообщило российское министерство обороны.

    Эти силы прибывают в регион для боевой работы и всестороннего обеспечения войск, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Также организована доставка дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и создания резервов. Кроме того, организовано всестороннее тыловое обеспечение подразделений, отражающих попытки ВСУ проникнуть вглубь России.

    Напомним, президент Владимир Путин потребовал от Минобороны выбить ВСУ с территории Курской области.

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    13 августа 2024, 09:35 • Новости дня
    СВР сообщила о планах Вашингтона заменить Зеленского на Авакова

    СВР: Вашингтон считает экс-главу МВД Украины Авакова подходящим кандидатом на смену Зеленскому

    СВР сообщила о планах Вашингтона заменить Зеленского на Авакова
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Вашингтоне прорабатывают варианты замены Владимира Зеленского на экс-главу МВД Украины Арсена Авакова, что позволит Западу лучше подготовиться к переговорам с Россией, сообщили в Службе внешней разведки.

    В сообщении российской разведки говорится, что администрация США уже поручила аффилированным НПО проработку сценария прихода Авакова к власти на Украине. Этот вопрос обсуждается с лидерами ведущих украинских оппозиционных партий «Батькивщина» Юлией Тимошенко и «Европейская солидарность» Петром Порошенко и другими влиятельными депутатами Верховной рады, в том числе из «Слуг народа», передает РИА «Новости».

    По данным СВР, в американской элите растет недовольство Зеленским из-за угрожающего выхода эскалации далеко за пределы Украины. Кроме того, при этом и в  Демократической, и в Республиканской партиях все громче звучат голоса тех, кто сомневается «в целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи».

    Отмечается, что Зеленский перешел к лихорадочным действиям, поскольку озабочен главным образом сохранением собственных властных позиций на Украине, поэтому в Вашингтоне прорабатывают варианты его замены на более управляемую и менее коррумпированную фигуру, следует из сообщения СВР.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о бессмысленности переговоров с киевским режимом, атакующим мирных граждан.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров с Россией.

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    12 августа 2024, 18:32 • Новости дня
    В Белоруссии объяснили налет украинских дронов

    В Белоруссии рассказали, зачем ВСУ атаковали республику беспилотниками

    В Белоруссии объяснили налет украинских дронов
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Кристина Цыцура

    9 августа над Белоруссией было сбито 13 украинских беспилотников, заявил замначальника факультета по учебной и научной работе Военной академии Белоруссии Андрей Богодел.

    Он назвал эти события информационным сигналом от Украины, который должен был показать республику в невыгодном свете. А также продемонстрировать, что Украина остается безнаказанной, отметил Богодел в интервью агентству «Белта», размещенном на его YouTube-канале, передает РИА «Новости».  

    Он также добавил, что полк противовоздушной обороны с ЗРК работал по этим дронам и уничтожил часть ударных беспилотников над республикой. Оставшиеся БПЛА, которые летели с Украины, были перехвачены радиотехническими войсками и переданы российской стороне, которая успешно уничтожила их в Ярославской и Смоленской областях.  

    Он также считает, что украинская сторона решила проверить прочность союзнических отношений Белоруссии и России.

    Ранее президент страны Александр Лукашенко сообщил, что в пятницу вечером над территорией республики сбили украинские, предположительно, ударные беспилотники, а часть из них была уничтожена российскими коллегами на территории РФ. Глава государства назвал это провокацией, отметив, что «без ответа любые провокации не останутся».

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    12 августа 2024, 15:27 • Новости дня
    Путин назвал цель акции ВСУ в Курской области

    Путин: Акция в Курской области преследует цель остановить наступление России

    Tекст: Вера Басилая

    Акция в Курской области преследует военную цель остановить наступление войск России по линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании в режиме ВКС.

    «Подобные акции, безусловно, преследуют главную военную цель, а именно: остановить наступление наших войск по полному освобождению территории Луганской, Донецкой народных республик, территории Новороссии», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Ранее взятый в плен боевик заявил о планах ВСУ дойти до Курска и Белгорода.

    В Минобороны России сообщили, что ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 260 военных и три танка.

    Коментарии (21)
    12 августа 2024, 23:56 • Новости дня
    Сенатор Грэм предложил Украине нанимать для F-16 американских пенсионеров

    Сенатор Грэм предложил Украине нанимать американских летчиков F-16 на пенсии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сенатор США Линдси ГрэмГрэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) во время визита в Киев предложил ВСУ нанять летчиков F-16 на пенсии.

    По его словам, пока украинские летчики не закончили обучаться, заменить их на время могли бы военные пенсионеры НАТО и власти США могут в этом помочь, передает «Российская газета». Грэм добавил, что исключительно при этих условиях Киев сможет воспользоватьсяF-16.

    По его словам, он собирается поднять этот вопрос и попросить президента Байдена обеспечить выдачу этого приглашения.

    Ранее член комитета Верховной рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук заявила, что уУкраина рассматривает возможность приглашения иностранных военных летчиков  для управления F-16.

    Коментарии (7)
    13 августа 2024, 10:22 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о потерях ВСУ за два дня в Курской области

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВСУ за два дня в Курской области потеряли 45 единиц техники

    Алаудинов рассказал о потерях ВСУ за два дня в Курской области
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Бесконтрольное передвижение украинских подразделений на Курском направлении уже остановлено, ВСУ за два дня потеряли 45 единиц техники, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, «катание» ВСУ по Курской области остановлено, живая сила и техника уничтожается третий день, украинского запланированного блицкрига не получилось, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что тремя подразделениями за один день было уничтожено 32 единицы техники, в понедельник – 13 единиц техники.

    Ранее Минобороны показало уничтожение «Искандером» командного пункта ВСУ в Курской области.

    Кроме того, в Минобороны указали, что ВСУ за время боевых действий на Курском направлении потеряли до 1610 человек, 32 танка, 23 БТР, 17 БМП, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре ЗРК, установку РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии.

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      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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