События в Курской области показывают, что впереди нас ждет немало тяжелых испытаний. Формат войны на истощение подразумевает, что борются не только армии, ВПК и финансовые резервы. Подвергаются испытанию человеческое терпение и упорство – более того, возможно, это самый важный ресурс.0 комментариев
В Белоруссии объяснили налет украинских дронов
В Белоруссии рассказали, зачем ВСУ атаковали республику беспилотниками
9 августа над Белоруссией было сбито 13 украинских беспилотников, заявил замначальника факультета по учебной и научной работе Военной академии Белоруссии Андрей Богодел.
Он назвал эти события информационным сигналом от Украины, который должен был показать республику в невыгодном свете. А также продемонстрировать, что Украина остается безнаказанной, отметил Богодел в интервью агентству «Белта», размещенном на его YouTube-канале, передает РИА «Новости».
Он также добавил, что полк противовоздушной обороны с ЗРК работал по этим дронам и уничтожил часть ударных беспилотников над республикой. Оставшиеся БПЛА, которые летели с Украины, были перехвачены радиотехническими войсками и переданы российской стороне, которая успешно уничтожила их в Ярославской и Смоленской областях.
Он также считает, что украинская сторона решила проверить прочность союзнических отношений Белоруссии и России.
Ранее президент страны Александр Лукашенко сообщил, что в пятницу вечером над территорией республики сбили украинские, предположительно, ударные беспилотники, а часть из них была уничтожена российскими коллегами на территории РФ. Глава государства назвал это провокацией, отметив, что «без ответа любые провокации не останутся».