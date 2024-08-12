В Белоруссии объяснили налет украинских дронов

В Белоруссии рассказали, зачем ВСУ атаковали республику беспилотниками

Tекст: Кристина Цыцура

Он назвал эти события информационным сигналом от Украины, который должен был показать республику в невыгодном свете. А также продемонстрировать, что Украина остается безнаказанной, отметил Богодел в интервью агентству «Белта», размещенном на его YouTube-канале, передает РИА «Новости».

Он также добавил, что полк противовоздушной обороны с ЗРК работал по этим дронам и уничтожил часть ударных беспилотников над республикой. Оставшиеся БПЛА, которые летели с Украины, были перехвачены радиотехническими войсками и переданы российской стороне, которая успешно уничтожила их в Ярославской и Смоленской областях.

Он также считает, что украинская сторона решила проверить прочность союзнических отношений Белоруссии и России.

Ранее президент страны Александр Лукашенко сообщил, что в пятницу вечером над территорией республики сбили украинские, предположительно, ударные беспилотники, а часть из них была уничтожена российскими коллегами на территории РФ. Глава государства назвал это провокацией, отметив, что «без ответа любые провокации не останутся».