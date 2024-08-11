Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.18 комментариев
В сбитых в Белоруссии украинских БПЛА нашли компоненты из стран НАТО
В ходе исследования обломков сбитых в Белоруссии украинских дронов обнаружены электрический двигатель и электронные компоненты из стран НАТО, сообщил канал «Беларусь 1».
Как сообщает «Беларусь 1», обнаружены «активная многочастотная антенна» производства США и бельгийская навигационная система. БПЛА, предположительно, «собирали совместно с инженерами» НАТО, сказано в сообщении.
«Беларусь 1» со ссылкой на экспертов указывает, что беспилотник самолетного типа сделан из стеклопластика. «Вполне возможно, что он является самоделкой», – приводит ТАСС текст сообщения.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над Белоруссией. Белоруссия предупредила Украину о праве на ответ для защиты территории.