Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.0 комментариев
Смирнов рассказал о размещении военных в приграничных селах Курской области
Врио главы Курской области Смирнов: Приграничные села в регионе опустели, их занимают военные
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил президенту России Владимиру Путину о передаче населенных пунктов и районных центров в приграничных районах Курской области под контроль военных.
Как указал Смирнов на оперативном совещании, в настоящее время приграничные территории практически полностью освобождены от гражданского населения и переданы в распоряжение военных формирований. «Населенные пункты, районные центры опустели. Они сейчас занимаются военными частями», – отметил он, передает РИА «Новости».
Ранее Смирнов сообщил, что в Курской области планируется возвести 90 взводно-опорных пунктов.