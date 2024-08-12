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Смирнов: В Курской области возведут 90 взводно-опорных пунктов
В Курской области планируется возвести 90 взводно-опорных пунктов, доложил врио главы региона Алексей Смирнов на совещании президенту Владимиру Путину.
В регионе приступили к выполнению задания Минобороны по строительству 90 взводно-опорных пунктов, туда привлекли 350 единиц техники, задействовано до 5 тыс. строителей, сказал Смирнов, передает ТАСС.
Путин в ходе совещания пояснял, что киевский режим в Курской области преследует военную цель остановить наступление войск России по линии боевого соприкосновения.
В понедельник Минобороны сообщало, что украинская армия на Курском направлении потеряла до 260 человек за сутки.