Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.0 комментариев
Путин не исключил новых атак Киева на приграничье России
Президент Владимир Путин не исключает возможность новых украинских атак на приграничные регионы, к ним нужно быть готовыми, в том числе в Брянской области. На совещании по этому вопросу глава государства, в частности, отметил, что «противник будет дальше пытаться дестабилизировать ситуацию с целью раскачать внутриполитическую ситуацию в нашей стране».
«Если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка», – передает ТАСС слова Путина, заслушавшего доклад губернатора Брянской области Александра Богомаза.
Президент поручил главе региона внимательным образом к этому отнестись и вместе с силовыми структурами решить все вопросы, которые нужны для подготовки к любому развитию ситуации.
Ранее президент Владимир Путин на совещании с Совбезом России и правительством заявил, что главной задачей Минобороны является решение актуальных задач в Курской области.