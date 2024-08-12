Путин не исключил новых атак Киева на приграничье России

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка», – передает ТАСС слова Путина, заслушавшего доклад губернатора Брянской области Александра Богомаза.

Президент поручил главе региона внимательным образом к этому отнестись и вместе с силовыми структурами решить все вопросы, которые нужны для подготовки к любому развитию ситуации.

Ранее президент Владимир Путин на совещании с Совбезом России и правительством заявил, что главной задачей Минобороны является решение актуальных задач в Курской области.