Медведчук призвал ООН признать режим Зеленского нелегитимным

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Другая Украина» просит руководство ООН созвать заседание постоянного совета для рассмотрения фактов узурпации Зеленским власти, проявлений агрессивного национализма, дискриминации граждан Украины по языковому, религиозному признакам и политическим убеждениям, и нацистских методов для устрашения населения и борьбы с оппозицией, передает РИА «Новости».

Другой призыв касается недопустимости регистрации Секретариатом ООН подписанных от имени Украины после 21 мая 2024 года международных договоров, так как Зеленский утратил легитимность.

«Зеленский захватил государственную власть путем не предусмотренного Конституцией Украины продолжения срока исполнения властных полномочий президента Украины и не является лицом, уполномоченным представлять государство Украина в международных правоотношениях, вести переговоры и заключать (подписывать) от имени государства международные договоры», — подчеркнул Медведчук.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона допускает разные варианты переговоров по украинскому вопросу, несмотря на нелегитимность Владимира Зеленского в качестве главы украинского государства.