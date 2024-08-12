Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.0 комментариев
Бывшие топ-менеджеры Нота-банка осуждены за хищение 26,8 млрд рублей
Останкинский суд Москвы приговорил пятерых экс-руководителей Нота-банка к длительным срокам лишения свободы за хищение 26,8 млрд рублей, сообщили в суде и прокуратуры Москвы.
Как установило следствие, злоумышленники организовали схему выдачи невозвратных кредитов и незаконно распоряжались средствами банка, передает «Лента.ру».
В частности, с 2014 по 2015 год обвиняемые братья Дмитрий и Вадим Ерохины, Алексей Киреев, Тимур Исхаков и Андрей Симаков незаконно выделили кредитную линию на строительство элитного поселка, но деньги были потрачены на личные нужды.
Бывшие топ-менеджеры Нота-банка были признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы от пяти до 11 лет со штрафами.
Ранее МВД пресекло масштабную схему мошенничества с фиктивными тендерами.