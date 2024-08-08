МВД пресекло масштабную схему мошенничества с фиктивными тендерами

Tекст: Дарья Григоренко

Официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что следователи установили, что злоумышленники разработали сложную схему обмана, направленную на хищение денежных средств у представителей бизнеса. Мошенники рассылали фишинговые письма от имени различных организаций, предлагая участие в закрытых тендерах на оказание различных услуг, передает ТАСС.

По ее словам, чтобы убедить потенциальных жертв в реальности предложений, киберпреступники создавали поддельные сертификаты о соответствии требованиям добровольной сертификации. При этом они подчеркивали, что получение таких сертификатов является обязательным условием для победы в конкурсе.

После того как потерпевшие переводили деньги за фиктивные услуги, мошенники переставали выходить на связь. По данным следствия, группировка действовала с 2019 года и успела обмануть не менее 500 компаний.

В ходе масштабной операции сотрудники МВД провели обыски в пяти кол-центрах и по местам жительства организаторов преступной схемы в нескольких регионах России. В результате были задержаны 11 человек, а также изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и другие улики.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В настоящее время устанавливается точная сумма ущерба, причиненного потерпевшим.

Ранее ФСБ и МВД в ходе масштабной операции изъяли 612 SIM-боксов, используемых для незаконной регистрации аккаунтов в соцсетях и электронных кошельков в интересах украинских террористических организаций, операция проводилась в марте.