Фонтан бесплатной чачи решили снести в Батуми

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В свое время на этот фонтан было потрачено более 800 тыс. лари (около 300 тыс. долларов по нынешнему курсу). Фонтан является частью башни высотой 25 м, которая построена в восточном стиле в центре столицы Аджарии.

Раз в неделю примерно в течение пятнадцати минут фонтаном бесплатно шла чача, что вызывало восторги туристов, однако вскоре объект приглянулся лицам, которые просто караулили выпивку.

В последние годы фонтан уже не работал.