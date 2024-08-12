Наблюдается раскол между двумя базовыми «украинскими нарративами» Запада. «Умеренные», оценивающие ситуацию в логике старой холодной войны, и «радикалы», требующие победить Россию здесь и сейчас, разошлись в оценках нападения на Курскую область.0 комментариев
Писториус выступил за общественные дебаты по ракетам США в Германии
Писториус выступил за общественные дебаты по вопросу размещения ракет США в Германии
Министр обороны Германии Борис Писториус выступил за общественные дебаты по вопросу размещения американских ракет на территории ФРГ.
Как сказал Писториус газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), дебаты о размещении ракет США не имеют ничего общего с резкой оппозицией внутри СДПГ и важно, чтобы общество, взвесив все аргументы, смогли найти позицию, с которой все были бы согласны, передает ТАСС.
По его словам, ФРГ нужны эти общественные дебаты, поскольку с одной стороны, агрессивное поведение России создает новую угрозу для Европы, с другой стороны, существует пробел в возможностях, который можно устранить только с помощью наших союзников США, пока Германия не разработает это оружие.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что в случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение своих.