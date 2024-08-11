Россия выбрала для себя тактику тоннелепроходческого комплекса: медленно, спокойно и безэмоционально идти к поставленной цели. В то же время Украина сделала выбор в пользу возмущения спокойствия и выталкивание из зоны комфорта. Рейд ВСУ в Курскую область – попытка перевернуть шахматную доску и вновь обеспечить себе праздничный победный настрой. Но Москва сохраняет «русскую холодность».7 комментариев
Axios: Израиль ждет прямого удара от Ирана в ближайшие дни
Израильские спецслужбы полагают, что иранская сторона намерена атаковать в ближайшее время, это будет прямой удар, сообщают СМИ со ссылкой на два источника.
Тегеран якобы намеревается нанести прямой удар по Израилю в отместку за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, это может случиться до 15 августа, сообщил журналист портала Axios в соцсети X, передает ТАСС.
Президент Палестины Махмуд Аббас заявлял, что убийство главы Хании затруднит переговоры о прекращении конфликта в секторе Газа.