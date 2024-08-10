Протестующие заблокировали центральный вокзал Белграда

Противники добычи лития в Сербии заблокировали центральный вокзал Белграда

Tекст: Антон Антонов

Организаторы протестов называют себя экологическими движениями Сербии. Протесты поддерживает прозападная оппозиция и СМИ, передает РИА «Новости».

Демонстранты зашли в здание вокзала, спустились к путям, многие вышли на рельсы. Организаторы утверждают, что «Железные дороги Сербии» предупреждены о блокаде. Полиции в форме на месте событий нет.

Как заявляли власти Сербии, страна может добывать 58 тыс. тонн лития в год, поставлять его ЕС и охватить 17% от европейского литиевого рынка. В 2022 году из-за протестов Сербия отказалась от проекта с австралийско-британским концерном Rio Tinto, но в июле 2024 года Конституционный суд Сербии отменил решение правительства, сделав возможным возобновление проекта, передает ТАСС.

Напомним, сербский лидер Александр Вучич сообщил накануне, что Россия предупредила руководство Сербии о готовящихся в республике массовых беспорядках, организаторами которых выступают представители западных стран.