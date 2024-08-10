Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.16 комментариев
Протестующие заблокировали центральный вокзал Белграда
Противники добычи лития в Сербии заблокировали центральный вокзал Белграда
Участники акции протеста против добычи лития в Сербии после блокады моста на международной трассе Будапешт – Салоники заблокировали центральный вокзал Белграда, сообщают информационные агентства.
Организаторы протестов называют себя экологическими движениями Сербии. Протесты поддерживает прозападная оппозиция и СМИ, передает РИА «Новости».
Демонстранты зашли в здание вокзала, спустились к путям, многие вышли на рельсы. Организаторы утверждают, что «Железные дороги Сербии» предупреждены о блокаде. Полиции в форме на месте событий нет.
Как заявляли власти Сербии, страна может добывать 58 тыс. тонн лития в год, поставлять его ЕС и охватить 17% от европейского литиевого рынка. В 2022 году из-за протестов Сербия отказалась от проекта с австралийско-британским концерном Rio Tinto, но в июле 2024 года Конституционный суд Сербии отменил решение правительства, сделав возможным возобновление проекта, передает ТАСС.
Напомним, сербский лидер Александр Вучич сообщил накануне, что Россия предупредила руководство Сербии о готовящихся в республике массовых беспорядках, организаторами которых выступают представители западных стран.