В Тбилиси предложили «американским защитникам демократии» отправиться на Украину и в Газу

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Комментируя визит в Тбилиси и встречи с властями, оппозицией и представителями НПО сенатора Джин Шахин и конгрессмена Майка Тернера, экс-госминистр сказал, что «эти люди известны вкладом в защиту прав человека и сфере поддержке демократии».

«Поэтому мы ждали, что они сначала поедут на Украину и в сектор Газа», – с иронией отметил он.

«Но видно, что сегодня в приоритете шантаж грузинского народа!», – заявил Георгий Хаиндрава.

Накануне президент США Джо Байден выразил «разочарование» «антидемократическими действиями» правительства Грузии в письме президенту страны Саломе Зурабишвили. Грузия предлагает Америке «перезагрузить» отношения, чтобы сделать их справедливыми, и считает критику закона Западом неадекватной.