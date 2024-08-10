Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.11 комментариев
В Тбилиси предложили «американским защитникам демократии» отправиться на Украину и в Газу
Бывший госминистр по урегулированию конфликтов, известный кинорежиссер Георгий Хаиндрава предложил посещающим Грузию американским политикам прекратить шантаж его страны и направится на Украину и в Газу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Комментируя визит в Тбилиси и встречи с властями, оппозицией и представителями НПО сенатора Джин Шахин и конгрессмена Майка Тернера, экс-госминистр сказал, что «эти люди известны вкладом в защиту прав человека и сфере поддержке демократии».
«Поэтому мы ждали, что они сначала поедут на Украину и в сектор Газа», – с иронией отметил он.
«Но видно, что сегодня в приоритете шантаж грузинского народа!», – заявил Георгий Хаиндрава.
Накануне президент США Джо Байден выразил «разочарование» «антидемократическими действиями» правительства Грузии в письме президенту страны Саломе Зурабишвили. Грузия предлагает Америке «перезагрузить» отношения, чтобы сделать их справедливыми, и считает критику закона Западом неадекватной.