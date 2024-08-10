  • Новость часаСилы России приблизились к ключевой трассе снабжения ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чем обернется удар по газовой инфраструктуре в Курской области
    Медведев пообещал российские танки в Берлине
    Падение пассажирского самолета в Бразилии попало на видео
    Психотерапевт рассказал о возможных психотравмах у детей Дурова
    Российские танкисты заняли позиции для ликвидации бронегрупп ВСУ в Курской области
    В трех регионах России ввели режим КТО
    Рогов: Британские инструкторы начали готовить ВСУ для форсирования Днепра у ЗАЭС
    Береговая охрана США заявила об обнаружении судна России рядом с Алеутскими островами
    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Обменянные иноагенты стали врагами для своих

    С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какое дело нам до Бангладеш

    Это наши евразийские товарищи, с которыми нам предстоит строить многополярный мир. Пора присмотреться к ним повнимательнее. Подумать, что мы можем дать этой маленькой и огромной стране, помимо АЭС, которую строят российские специалисты. Подумать, чем она может быть полезна нам.

    12 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Атака ВСУ в Курской области уменьшит Украину

    Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.

    31 комментарий
    10 августа 2024, 09:46 • Новости дня

    Скончался один из пострадавших при атаке БПЛА на Липецкую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Один из пострадавших в результате атаке украинских беспилотников на Липецкую область умер в больнице, сообщило правительство региона.

    Уроженец Красноярского края 1997 года рождения поступил в больницу с осколочным проникающим ранением головы, спасти мужчину не удалось.

    «Нейрохирурги липецкой БСМП делали все возможное, чтобы спасти пострадавшего. После выполнения комплекса предоперационных обследований прооперировали пациента. <…> К сожалению, травма и ее последующие осложнения оказались несовместимы с жизнью», – говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Липецкой области.

    Напомним, в ночь на пятницу Липецкая область подверглась массированной атаке БПЛА, был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Сообщалось о девяти пострадавших.

    9 августа 2024, 21:42 • Новости дня
    Медведев пообещал российские танки в Берлине

    Медведев пообещал появление в Берлине российских танков

    Медведев пообещал российские танки в Берлине
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия сделает все для того, чтобы ее новейшие танки дошли до площади перед Рейхстагом в Берлине, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя статью Bild об использовании ВСУ немецкой техники в Курской области.

    Статья Bild носит реваншистский характер, в публикации газета «с гордостью объявила о возвращении немецких танков на русскую землю», указал Медведев, передает РИА «Новости».

    «В ответ мы сделаем все, чтобы новейшие российские танки оказались на площади Республики (площадь в Берлине перед Рейхстагом)», – написал он в своем англоязычном аккаунте в соцсети X.

    Ранее немецкая газета Bild сообщила, что на территории Курской области замечено как минимум три немецких БМП Marder ВСУ.

    Коментарии (70)
    9 августа 2024, 21:48 • Новости дня
    Вучич: Сербия получила данные от России о готовящемся Западом госперевороте
    Вучич: Сербия получила данные от России о готовящемся Западом госперевороте
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия предупредила руководство Сербии о готовящихся в республике массовых беспорядках, организаторами которых выступают представители западных стран, заявил сербский лидер Александр Вучич.

    Вучич, комментируя подготовку со стороны Запада акций на территории республики с целью осуществления государственного переворота, отметил, что сегодня Сербия получила официальную информацию из Российской Федерации. По его словам, информация получена по официальным каналам, передает ТАСС.

    «Агентство безопасности и информации отвечает за это, а также люди, специализирующиеся на этом в правительстве Сербии и во всех других местах, выполняют свою работу», – уточнил глава Сербии.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что на Западе быстрыми темпами готовятся к военному конфликту с Россией.

    Коментарии (23)
    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    Коментарии (0)
    9 августа 2024, 20:08 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о наемниках из Франции и Польши среди напавших на Курскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большое количество иностранных наемников участвуют в боевых действиях на Курском направлении на стороне Украины, заявил замначальника главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    Большая часть наемников – из Франции и Польши, сообщил Алаудинов в комментарии для военного корреспондента Семена Пегова, опубликованном в его Telegram-канале, передает ТАСС.

    По его словам, операцией ВСУ на Курском направлении руководит НАТО. «Конечно, надо констатировать, что данная операция руководится командованием штабов непосредственно блока НАТО. Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое сформулировать, сделать вряд ли смогут», – сказал Алаудинов.

    Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сравнил ВСУ в Курской области с террористами ИГ.

    Коментарии (7)
    9 августа 2024, 20:25 • Новости дня
    ВС России приблизились к хабам ВСУ на Покровском направлении
    ВС России приблизились к хабам ВСУ на Покровском направлении
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска в течение недели в среднем на 10 км продвинулись вглубь территории противника на Покровском направлении и приблизились к крупнейшим хабам ВСУ, сообщили в силовых структурах.

    «За эту неделю наши силы серьезно продвинулись вглубь территории противника. На самых ключевых участках – до 10 км в среднем», – сообщил источник ТАСС.

    По его словам, это стало возможно в том числе благодаря освобождению Веселого, Новоселовки Первой и Тимофеевки. Оборона ВСУ на Покровском направлении «уверенно рушится», добавил собеседник агентства.

    Ранее Минобороны сообщило, что группировка «Центр» за неделю освободила Тимофеевку, Новоселовку Первую и Веселое в ДНР.

    Коментарии (2)
    9 августа 2024, 20:48 • Новости дня
    Нидерланды разрешили ВСУ использовать F-16 над Россией

    Нидерланды заявили об отсутствии ограничений на использование F-16 для ВСУ

    Нидерланды разрешили ВСУ использовать F-16 над Россией
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска могут использовать переданную Нидерландами военную технику для нанесения ударов по военным целям в глубине России, заявили в посольстве королевства, отвечая на вопрос о том, налагал ли Амстердам ограничения на использование истребителей F-16.

    В посольстве подчеркнули, что Украина может использовать полученное от Нидерландов оружие «только для самозащиты, как того требует статья 51 Устава ООН», передает RTVI. Она также должна соблюдать гуманитарное право, регулирующее порядок ведения военных действий, добавили там.

    «Вследствие этого нет каких-либо юридических ограничений для применения различных видов вооружений против легитимных военных целей на российской территории и над ней», – резюмировали в диппредставительстве.

    Накануне глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук сообщил, что над территорией округа впервые были замечены истребители F-16.

    Коментарии (33)
    9 августа 2024, 20:41 • Новости дня
    Глава Суджи опроверг информацию о захвате города ВСУ

    Глава Суджи Слащев опроверг информацию о захвате города ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Появившаяся в Сети информация о якобы захвате города Суджа украинскими силами не соответствует действительности, заявил глава города Виталий Слащев.

    «Идет эвакуация, Суджа наша», – сказал он, отвечая на вопрос о достоверности фото украинских военнослужащих, сделанных якобы на фоне магазина и одной из организаций в Судже, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны назвало потери ВСУ с начала атаки на Курскую область.

    Коментарии (32)
    9 августа 2024, 17:10 • Новости дня
    Людям с расстройством сексуального поведения предложили запретить водить авто

    Минздрав предложил запретить водить авто людям с расстройством сексуального поведения

    Людям с расстройством сексуального поведения предложили запретить водить авто
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство здравоохранения России предложило утвердить новый список медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

    Согласно проекту распоряжения правительства России, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, в перечень войдут десять наименований групп заболеваний, передает ТАСС.

    Это заболевания, связанные с психическими расстройствами, невротические заболевания, расстройства поведения, эпилепсия, аномалии цветового зрения и бинокулярная слепота.

    В списке также указаны расстройства сексуального предпочтения, включая фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилию и садомазохизм. Кроме того, в перечень внесены расстройства половой идентификации, в том числе транссексуализм, трансвестизм двойной роли и расстройство половой идентификации в детском возрасте.

    Если распоряжение будет подписано, оно должно будет вступить в силу с сентября следующего года.

    Коментарии (25)
    9 августа 2024, 12:03 • Новости дня
    Военный эксперт назвал цели ВСУ при атаке на Липецк

    Военный эксперт Климов: Главной целью ударов ВСУ по Липецкой области был военный аэродром

    Военный эксперт назвал цели ВСУ при атаке на Липецк
    @ t.me/lipobl

    Tекст: Евгений Поздняков

    ВСУ пытаются нанести максимальный ущерб военной инфраструктуре России. Кроме того, атака на Липецк призвана создать ощущение масштабности угрозы со стороны противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее Липецк подвергся массированной атаке украинских БПЛА.

    «Киев давно составил список российских городов, до которых могут дотянуться украинские БПЛА. В настоящий момент противник, судя по всему, попросту проходит по доступному ему перечню населенных пунктов. Что касается конкретно Липецка, то он мог оказаться под прицелом из-за военного аэродрома. В условиях активизации боевых действий эта цель приобрела особую значимость», – заметил военный эксперт Максим Климов.

    «ВСУ пытаются нанести максимально возможный ущерб военной инфраструктуре России. Все это происходит на фоне попытки прорыва противника в Курской области. Скорее всего, офис Зеленского хочет в информационном поле создать эффект масштабности угрозы со стороны Украины», – подчеркивает собеседник.

    «При этом любой массированный налет на какой-либо российский город дает ВСУ много данных о состоянии нашей ПВО, а также о методах работы. Не исключаю, что обстрел Липецка мог проводиться в качестве тренировки перед атакой по более важной и крупной цели», – прогнозирует эксперт.

    «Отмечу, что за последнее время мы значительно усилили противовоздушную оборону. Работа ведется, причем крайне успешно. Однако, на мой взгляд, российской ПВО не хватает воздушной поддержки. С земли отбить налет сложно, сохраняется риск перегруза доступных систем», – уточняет он.

    «Поэтому очень важно направить наши усилия на создание структур авиационного обеспечения ПВО тыловой зоны. Данное решение могло бы кардинально изменить ситуацию с атаками ВСУ и значительно повысить скорость реакции на те или иные угрозы», – заключил Климов.

    Ранее Липецк подвергся массированной атаке украинских БПЛА. В результате падения беспилотника был поврежден объект критической инфраструктуры, в городе нарушено электроснабжение. Также произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.

    На территории Липецкого муниципального округа введен режим ЧС, объявлена эвакуация нескольких населенных пунктов, сообщалось в Telegram-канале губернатора региона Игоря Артамонова. В зону вывоза населения попадают 416 домовладений. При этом часть жителей приняли решение остаться и укрыться в подвалах. Также ГУ МЧС заявило о возгорании на военном аэродроме.

    Число пострадавших при атаке БПЛА на Липецкую область выросло до девяти человек. Всем гражданам оказывается срочная медицинская помощь в больницах областного центра. В целом за минувшую ночь над Россией было уничтожено в общей сложности 75 беспилотников, сообщили в Минобороны.

    26 дронов удалось перехватить над Белгородской областью, 19 – над Липецкой, семь – над Курской, пять – над Брянской, четыре – над Воронежской, один – над Орловской. Еще пять аппаратов ликвидированы над Республикой Крым. При этом в акватории Черного моря уничтожили восемь БПЛА и семь безэкипажных катеров (БЭК).

    Коментарии (2)
    9 августа 2024, 17:36 • Новости дня
    Кадыров пообещал хорошие результаты в Курской области в ближайшие дни

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России продемонстрируют успехи на Курском направлении в ближайшие несколько дней, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров призвал «подождать два-три дня», после чего «будут хорошие результаты», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Чечня Сегодня».

    Ранее в Курскую область отправились дополнительные подразделения для усиления ВС России.

    Коментарии (11)
    9 августа 2024, 15:28 • Новости дня
    В Госдуме призвали проверить дизайнера Лебедева после интервью Дудю

    В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить дизайнера Лебедева после интервью Дудю

    В Госдуме призвали проверить дизайнера Лебедева после интервью Дудю
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральную прокуратуру попросили провести проверку на предмет нарушения российского законодательства после интервью дизайнера и блогера Артемия Лебедева журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом в России).

    Соответствующий запрос в Генпрокуратуру направила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, передает РИА «Новости».

    В обращении депутаты указали, что интервью «переполнено нецензурной бранью и оскорблениями различных лиц и организаций», в частности в нем прозвучали негативные высказывания в адрес Всероссийской общественной организации пострадавших от терактов «Голос Беслана» и Ассоциации террористических актов «Матери Беслана».

    Подобные заявления звучат «особенно цинично и недопустимо» на фоне нападений ВСУ на Курскую и Белгородскую области, а также теракта в «Крокусе».

    Ранее Высший совет осетин обратился в Генпрокуратуру и СК из-за слов Лебедева о «Матерях Беслана».

    Коментарии (17)
    10 августа 2024, 09:15 • Новости дня
    Российские танкисты заняли позиции для ликвидации бронегрупп ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Танкисты ВС России заняли огневые позиции в приграничном районе Курской области для уничтожения украинских бронегрупп, сообщило Минобороны.

    Ведомство также опубликовало кадры, на которых запечатлены российские танкисты, занимающие огневые позиции в танкоопасных направлениях в Курской области, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что экипажи танков полностью готовы к выполнению боевых задач и ведению огня по противнику как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций.

    Ранее российские военные уничтожили американский броневик MaxxPro в Курской области.

    Коментарии (19)
    9 августа 2024, 19:23 • Новости дня
    Россия попросила Нигер помочь освободить захваченных в заложники геологов
    Россия попросила Нигер помочь освободить захваченных в заложники геологов
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва обратилась к Нигеру в связи с захватом двух геологов российской компании террористами Группы поддержки ислама и мусульман (ГПИМ), которая связана с «Аль-Каидой» (запрещена в России), сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Как сообщила Захарова, 18 июля на юго-западе Нигера террористы ГПИМ напали на геологов, занимавшихся разведкой полезных ископаемых, и их охрану, похитив четырех человек и убив нескольких нигерских военнослужащих, передает ТАСС.

    На видео с двумя заложниками, появившемся 2 августа в соцсетях, один из мужчин представился как Олег Грет, а другой – как Юрий Юров, напомнила Захарова. По имеющейся информации, Грет является гражданином России, а Юров – Украины, добавила она. При этом мужчины не сообщили о выдвижении каких-либо требований террористами.

    «Российская сторона направила руководству Нигера официальную просьбу об оказании необходимой помощи в связи с произошедшими событиями», – сообщила Захарова. Обращение о содействии также направлено партнерам в Мали.

    На прошлой неделе связанная с «Аль-Каидой» группировка заявила о похищении россиян в Нигере.

    Коментарии (3)
    9 августа 2024, 19:07 • Новости дня
    На стройплощадке Курской АЭС-2 временно сократили количество персонала

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из-за введения на территории Курской области режима ЧС федерального уровня принято решение уменьшить количество персонала на площадке строительства Курской АЭС-2, сообщил генподрядчик строительства компания «Атомстройэкспорт».

    Несмотря на сокращение количества работников, строительство станции идет по графику, все системы работают в штатном режиме, сообщили в «Атомстройэкспорте», передает РИА «Новости».

    «Оставшиеся на стройплощадке специалисты ведут работы в соответствии с графиком. Все системы, обеспечивающие ход сооружения энергоблоков, работают штатно», – подчеркнули в компании.

    В июле Росатом изготовил для Курской АЭС-2 насосы в новой комплектации.

    Коментарии (42)
    10 августа 2024, 09:53 • Новости дня
    Силы России приблизились к ключевой трассе снабжения ВСУ

    Силы России приблизились к ключевой трассе снабжения ВСУ на Покровском направлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие существенно приблизились к трассе Донецк – Красноармейск (украинское название – Покровск), являющейся главной артерией снабжения крупных хабов ВСУ на Покровском направлении, сообщили в силовых структурах.

    Эта дорога имеет ключевое значение для снабжения украинских группировок, дислоцированных в Украинске, Селидове, Новогродовке, Курахове, а также в ряде более мелких населенных пунктов, сообщил источник ТАСС.

    «Курахово находится в самых выгодных позициях с точки зрения логистики. Туда есть подвоз с нескольких направлений. Однако в данном случае кардинально это ситуацию не меняет, поскольку логистика ближайших к Красноармейску городов оказывается в крайне затруднительном положении», – отметил собеседник агентства.

    Ранее ВС России взяли под огневой контроль ключевой транспортный узел угледарской группировки.

    Коментарии (5)
    9 августа 2024, 18:20 • Новости дня
    На Черкизовском мясокомбинате произошла вспышка острой кишечной инфекции

    Роспотребнадзор: На Черкизовском мясокомбинате произошла вспышка острой кишечной инфекции

    На Черкизовском мясокомбинате произошла вспышка острой кишечной инфекции
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве 31 сотрудник Черкизовского мясокомбината госпитализирован с острой кишечной инфекцией после употребления пищи в заводской столовой, сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

    «На 09.08.2024 в инфекционные стационары города Москвы госпитализирован 31 человек. Все пострадавшие употребляли в пищу обеденные блюда в закрытой столовой для сотрудников организатора питания «СС Ресторанс энд кафе», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

    Специалисты отобрали суточные пробы готовой еды, сырья и воды, а также смывы с поверхностей, рук и одежды персонала. Сотрудников проверили на носительство возбудителей острых кишечных инфекций.

    В ходе расследования было установлено, что на заготовках и готовых блюдах отсутствовал срок годности, отсутствовала маркировка, также обнаружены продукты с истекшим сроком годности.

    После выявления нарушений кафе закрыли, а предприятие опечатали. Роспотребнадзор готовит материалы для передачи в суд с целью приостановления деятельности предприятия. Расследование продолжается.

    В июле в России 417 человек заразились ботулизмом, из них двое умерли.

    Коментарии (2)
    Главное
    Вучич: Сербия получила данные от России о готовящемся Западом госперевороте
    Алаудинов рассказал о наемниках из Франции и Польши среди напавших на Курскую область
    Провалившая гендерный тест боксерша из Алжира взяла золото на Олимпиаде
    WSJ: На Украине почти закончились желающие идти на фронт мужчины
    Многодетная мать из Москвы признала вину по делу о торговле детьми
    Су-34 нанес удар по силам ВСУ в Курской области
    Солдат ВСУ рассказал, как попал в плен

    Чем обернется удар по газовой инфраструктуре в Курской области

    Атака Украины на Курскую область, где находится точка входа российского газа в транзитную украинскую трубу, может привести к полному прекращению поставок. Какие европейские страны пострадают в этом случае? Почему этой ситуацией обеспокоена Молдавия? И с какими последствиями столкнется сама Украина? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские партии оживились в регионах

    В России начался решающий этап подготовки к Единому дню голосования. Партии выдвинули более 40 тыс. кандидатов различного уровня и определились со своими предложениями для избирателей. В чем заключаются особенности этих предложений и какой будет главная интрига ЕДГ-2024? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинский десант гибнет на Кинбурнской косе

    Власти Херсонской области сообщили об очередной неудачной попытке украинских диверсантов высадиться на Кинбурнской косе. Из четырех лодок противника, в которых находились диверсанты и группы огневой поддержки, уйти удалось только одной. ВСУ безуспешно пытаются устроить плацдарм на этой косе последние два года. Как Россия защищает этот участок суши и почему для противника так важно завладеть им? Подробности

    Перейти в раздел

    Провалы Олимпиады в Париже хотят спихнуть на «козни России»

    Зараженная вода в Сене, еда с червями и картонные кровати для спортсменов в Олимпийской деревне. Все это – неполный список претензий и насмешек, которые прямо сейчас звучат в адрес организаторов парижской Олимпиады. Однако, по мнению западных аналитиков, во всем этом виноваты не французские власти, а «российская дезинформация». Каким образом? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Трамп начал проигрывать

      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    • Как ополовинили арсенал для Украины

      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............