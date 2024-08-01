Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.8 комментариев
Путин поблагодарил вернувшихся после обмена россиян за верность присяге
Президент Владимир Путин, встречая освобожденных в ходе обмена российских граждан в московском аэропорту «Внуково», выразил им благодарность.
Президент поблагодарил имеющих отношение к службе россиян за верность присяге и долгу, передает РИА «Новости».
«Прежде всего хочу всех поздравить с возвращением на Родину», – сказал он.
Самолет с освобожденными россиянами прибыл в аэропорт Внуково из Анкары вечером в четверг. Путин лично отправился встречать их, вместе с ним на торжественную встречу прибыл кремлевский полк.