В Нижнем Тагиле спасли женщину из-под завалов

Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.5 комментариев
Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.5 комментариев
Не затем мы осваивали самую большую в мире страну, чтобы потом всем собраться в столице. Поручение президента о переезде головных структур госкорпораций из Москвы «на места» вызывает как надежды, так и вопросы. Первые ответы мы получим уже осенью.10 комментариев
Мы – живые свидетели того, как не слишком глубокая, но захватившая Запад философия постгуманизма, одерживает победу за победой, торжествует и пытается навязать нам всем картину мира, поселить нас в будущем, в котором мы не хотим жить.14 комментариев
Мужчина в интервью Daily Star заявил, что большая часть его клиенток – это руководители, находившиеся на высоких постах, одной из них была «министр из Германии». Ее имени он не раскрыл, передает «Лента.ру».
Издание Zeitgeschenen сопоставило поездки Бербок в Африку и высказывания Кингсли в интервью, и пришло к выводу, что министр действительно могла иметь интимную связь с этим человеком.
Также издание отметило, что при посещении Нигерии министр носила малиновое платье, которое упоминал житель Африки.
Кингсли сообщил, что эта клиентка встречается с ним всего несколько раз в год из-за характера работы, обычно они вместе не проводят ни дня, но целую ночь.
Ранее в Германии призвали Бербок к отставке из-за скандала с выдачей виз мигрантам.
Эти истребители якобы использовались в качестве средств противовоздушной обороны, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Telegraph.
Об этом изданию сообщил неназванный представитель воздушных сил Украины, он «не отрицал» эту информацию.
Ранее в среду США подтвердили, что Украина сможет начать использовать F-16 к концу лета.
Около 3.20 в городе Белая Церковь в Киевской области зафиксирован прилет в стороне железнодорожных складов, сказал Лебедев ТАСС.
В 3.22 мск в городе Бровары в той же области также произошел прилет, вероятнее всего, поражено место дислокации военнослужащих ВСУ.
В ночь на 31 июля в Киеве и Киевской области также раздавались взрывы.
Итальянка снялась с боя против провалившей гендерный тест боксерши
Как пишет Sport Mediaset, Карини была вынуждена отказаться от продолжения боя уже на первой минуте после того, как получила сильный удар в нос. Итальянская спортсменка выразила сожаление по поводу преждевременного завершения выступления, однако отметила, что боль была настолько сильной, что она не могла продолжать. После завершения поединка Анджела Карини не смогла сдержать слез, передает ТАСС.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в комментарии ANSA осудила участие в Олимпиаде Хелиф, которая ранее провалила гендерный тест, заявив, что участие трансгендеров создает неравные условия для других спортсменок.
Ранее сообщалось, что алжирский и тайваньский боксеры Иман Хелиф и Линь Юйтин, не прошедшие гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели, допущены к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже. Во вторник МОК одобрил участие обоих атлетов на Олимпиаде во Франции, сообщает Agence France Presse. Представитель МОК Марк Адамс заявил, что «в данном случае установлено, что они женщины».
«Узел на Ближнем Востоке затягивается. <…> Всем понятно, что полномасштабная война – единственный путь к шаткому миру в этом регионе», – написал Медведев в своем англоязычном Telegram-канале.
Он отметил, что все невинные жизни в этой части света являются «заложниками отвратительного государства – США».
В среду в Тегеране убили руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. В Иране после этого состоялось экстренное заседание высшего совета национальной безопасности. СМИ сообщили, что Тегеран якобы планирует нанести прямой удар по Израилю.
JP: Израиль специально убил Ханию в Иране, хотя мог сделать это в Катаре
Источники газеты сообщили, что Тегеран для ликвидации Хании был выбран в том числе для того, чтобы избавиться от руководителя ХАМАС, и чтобы «поместить Иран в центр дилеммы о будущем, той степени, на которую он хочет поднять пламя над Ближним Востоком», передает ТАСС.
Ранее журналист Элайджа Манье предположил, что разведка Израиля смогла установить местоположение руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании с помощью мессенджера WhatsApp.
В Тегеране убили руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. СМИ заявляли, что Иран после этого якобы запланировал нанести прямой удар по Израилю.
По данным СМИ, ракету по Хании запустили с территории иностранного государства.
Такой приказ якобы был отдан на срочном заседании совбеза Ирана, заявили три иранских собеседника New York Times.
В среду в иранской столице убили главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию и его телохранителя. После этого в Иране прошло экстренное заседание высшего совета национальной безопасности.
Правозащитник Хелали: Поставка истребителей F-16 Киеву является безрассудством
«Передача Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО истребителей F-16 Украине является опасным и безрассудным шагом на пути к ядерной конфронтации с Российской Федерацией», – приводит ТАСС слова Хелали.
Он напомнил, что Россия неоднократно давала понять, что поставки истребителей F-16 на Украину являются для нее «красной чертой». Хелали подчеркнул, что в Вашингтоне и НАТО должны понимать, что разработанные и производимые в США истребители F-16 еще больше закрепляют вовлеченность в войну на Украине.
Правозащитник назвал провокационным и безрассудным поставку, что значительно приближает к конфронтации между США, НАТО и Российской Федерацией, что обернется катастрофой.
Ранее СМИ сообщили, что Украина уже успела применить F-16, их якобы использовали для задач ПВО. В Киеве заявили, что украинской стороне выгоден «туман войны» в вопросе поставок этих истребителей.
Турецкий стрелок стал героем ОИ после выступления без специальной формы на соревнованиях
Дикеч не использовал специальные линзы и защиту для ушей. В соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в смешанных парах он завоевал серебро, передает RT.
Фото спортсмена, где он в обычной форме и с рукой в кармане, выступает на ОИ, стало популярным в соцсетях.
Миславчук отравился после плавания в этой реке, после чего его стошнило прямо перед телекамерами, передает Ura.ru.
Шабалину вырвало после первого круга, об этом она сообщила «Чемпионату».
Она пояснила, что в ходе заплыва захлебнулась водой из Сены, и почувствовала позывы рвоты.
В соревнованиях победила французская спортсменка Кассандра Богран.
Напомним, министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера после сообщений об антисанитарных условиях для проведения соревнований в Сене искупалась в реке.
ВС России поразили железнодорожные эшелоны с личным составом ВСУ и боеприпасами
Средствами ПВО за сутки сбиты американская оперативно-тактическая ракета ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и 61 беспилотник, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Всего с начала спецоперации уничтожены 631 самолет, 278 вертолетов, 28795 беспилотников, 559 ЗРК, 16 734 танка и других бронемашин, 1395 боевых машин РСЗО, 12 666 орудий полевой артиллерии и минометов, 24250 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Ранее в четверг представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что в Киевской области поражены железнодорожные склады и место дислокации украинских военных.
В Анкаре состоялся обмен заключенными между Россией и США
NTV показал в прямом эфире обмен заключенными между РФ и США в аэропорту. Как отмечается, обмен был организован при активном содействии Национальной разведывательной организации Турции, передает ТАСС.
Официального подтверждения от властей Турции или России пока не поступало. Однако приземление в аэропорту Анкары самолета специального летного отряда «Россия», а также американского борта, предположительно с российскими заключенными, косвенно подтверждает информацию об обмене.
Ранее сообщалось, что представители Белого дома, Госдепартамента и ЦРУ США принимали участие в переговорах в рамках сделки по обмену заключенными между Россией и Западом.
В четверг начался обмен заключенными с участием России и Запада.
Экс-депутат Госдумы Пономарев завил о прилетевшем дроне в его дом на Украине
Бывший депутат назвал прилет дрона попыткой покушения, он также опубликовал фото с «окровавленным лицом», передает RT.
По данным украинских СМИ, речь идет об «атаке» беспилотника на дом Пономарева (признан в России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов) в Киевской области.
«Страна.ua» пишет, что и политик, и его жена получили раненения.
Ранее ФСБ возбудила против Пономарева дело о госизмене в форме перехода на сторону противника и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и деятельности, направленной против безопасности России.
Пономарева внесли в реестр физлиц-иноагентов в октябре 2022 года. Перед этим его объявили в розыск по уголовному делу за фейки о Вооруженных силах России.
Гершкович и Уилан направляются за пределы России, передает РИА «Новости».
Адвокат Гершковича отказалась комментировать его обмен.
В июле Гершковича признали виновным в шпионаже и приговорили к 16 годам заключения. Генпрокуратура России указала, что американский гражданин по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о работе Уралвагонзавода.
Пол Уилан был осужден на 16 лет в 2020 году за шпионаж.
Ранее сообщалось, что спецборт отряда «Россия» вылетел в Анкару на фоне сообщений о подготовке обмена заключенными.
Лебедев: Большинство наемников на Украине из стран бывшего СССР
По его словам, большинство наемников из бывших советских республик и стран Варшавского договора, которые едут на Украину набраться опыта, передает ТАСС.
«Те, кто воевал против русских, дороже ценятся в западных ЧВК. Кто из армейских едет по контракту на Украину, быстро продвигается по званию», – сказал Лебедев.
Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что иностранцы массово покидают ВСУ и негативно высказываются об условиях службы.