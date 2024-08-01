Кириенко провел совещание о состоянии Запорожской АЭС

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в официальном Telegram-канале АЭС, Кириенко провел совещание, на котором обсуждались вопросы текущего состояния Запорожской атомной станции, а также обеспечения ее ядерной безопасности.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук рассказал о предпринимаемых коллективом действиях, направленных на обеспечение безопасной эксплуатации станции, а также о планах развития Запорожской АЭС. В рамках совещания обсудили подготовку к новому осенне-зимнему периоду и принимаемые энергетиками совместно с муниципалитетом меры, направленные на повышение устойчивости системы энерго- и теплоснабжения города-спутника Запорожской АЭС Энергодара.

Глава Энергодара Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале сообщил, что в рамках визита Кириенко в город они обсудили текущую ситуацию в Энергодаре, проекты развития, а также ход ремонтов социальных объектов города, которые осуществляются при помощи Госкорпорации «Росатом».

По словам главы города, Кириенко поинтересовался, как идет подготовка в детских образовательных учреждениях к новому учебному году. Они совместно посетили школу №2 и проверили как идет масштабный восстановительный ремонт.

Сеновоз рассказал, что в прошлом году в школе был отремонтирован пищеблок с полной заменой всего технологического оборудования, также полностью была заменена и вся система отопления в школе, а в этом году капитально ремонтируются малый спортзал, зал самбо, столовая, все 18 санузлов, актовый зал, два медкабинета, два административных кабинета.

Глава города отметил, что с 1 сентября в школе также откроется ИТ-класс, отремонтированный и укомплектованный при шефской помощи Новгородской области.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале сообщил, что на совещании с Кириенко обсудили готовность образовательных организаций новых субъектов РФ к новому учебному году. Поговорили о готовности вузов и общеобразовательных школ к 1 сентября, ходе проведения приемной кампании, организации учебной, воспитательной и информационной работы, состоянии кадрового и методического обеспечения.

Балицкий подчеркнул, что Кириенко поставил задачу дополнительно проработать вопрос комплексной безопасности в ходе подготовки и проведения учебного процесса, организацию транспортного движения рядом с учебными заведениями.

Сеновоз также добавил, что Кириенко также посетил новое отделение Школы бокса имени Манзули и главный храм Энергодара. Новое отделение Школы бокса входит в «Энергодарский физкультурно-оздоровительный центр развития спорта и реабилитации «Школа бокса им. В. Р. Манзули». По его словам, в новом отделении была смонтирована новая система отопления, отремонтированы помещения, приведена в порядок вентиляция и электрика.

В православном храме Энергодара – Богоявленском соборе в настоящее время завершается выкладка напольного гранита, и в целом восстановительные работы близятся к окончанию. Он подчеркнул, что строительство важного для города объекта началось более четверти века назад, но потом было остановлено, и более 10 лет службы проводились в подвале. Возобновить строительство удалось только в прошлом году при помощи Росатома. По завершении визита Сергей Кириенко отметил, что в городе многое поменялось, и уверенное движение вперед радует, уточнил Сеновоз.