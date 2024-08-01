Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и, в ряде случаев, кровопролитным.0 комментариев
Lufthansa приостановила полеты в Израиль
Lufthansa приостановила полеты в Израиль из-за обострения конфликта
Немецкий авиаконцерн Lufthansa Group принял решение временно прекратить все пассажирские и грузовые авиарейсы в Тель-Авив с 1 по 8 августа, а также продлил приостановку полетов в Бейрут до 12 августа в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в пресс-службе компании.
Авиакомпания Lufthansa Group была вынуждена скорректировать свою деятельность на Ближнем Востоке из-за нестабильной обстановки в регионе. Как сообщили представители авиаперевозчика, все рейсы в Тель-Авив будут отменены на ближайшую неделю, начиная с вечера четверга, 1 августа, по 8 августа включительно, передает ТАСС.
В пресс-службе добавили, что отмена рейсов в Бейрут будет продлена на одну неделю, до 12 августа включительно.
Пассажирам, чьи рейсы были отменены, авиакомпания предлагает бесплатную отмену или перебронирование билетов на другие даты.
Ранее авиакомпании Air France и Transavia приостановили авиасообщение с Бейрутом на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Кроме того, Lufthansa Group – Lufthansa, Swiss и Eurowings – продлили отмену рейсов в Бейрут и обратно до 5 августа включительно на фоне угрозы эскалации конфликта между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла».