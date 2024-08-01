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    Мы – живые свидетели того, как не слишком глубокое, но захватившая Запад философия постгуманизма, одерживает победу за победой, торжествует и пытается навязать нам всем картину мира, поселить нас в будущем, в котором мы не хотим жить.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Ради отношений с Польшей Зеленский предаст бандеровцев

    Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина стала инструментом борьбы внутри Европы

    Удар «Дружбой» по Венгрии и Словакии знаменует начало открытой верхнеуровневой борьбы внутри ЕС. Фактически – это скрытые санкции против двух членов Евросоюза с использованием прокси в лице Украины.

    4 комментария
    1 августа 2024, 08:29 • Новости дня

    В Израиле объяснили выбор места убийства Хании

    JP: Израиль специально убил Ханию в Иране, хотя мог сделать это в Катаре

    В Израиле объяснили выбор места убийства Хании
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские спецслужбы могли убить главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию в Катаре, однако специально решили совершить покушение в Иране, который нес ответственность за его безопасность, сообщили источники в израильских спецслужбах The Jerusalem Post.

    Источники газеты сообщили, что Тегеран для ликвидации Хании был выбран в том числе для того, чтобы избавиться от руководителя ХАМАС, и чтобы «поместить Иран в центр дилеммы о будущем, той степени, на которую он хочет поднять пламя над Ближним Востоком», передает ТАСС.

    Ранее журналист Элайджа Манье предположил, что разведка Израиля смогла установить местоположение руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании с помощью мессенджера WhatsApp.

    В Тегеране убили руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. СМИ заявляли, что Иран после этого якобы запланировал нанести прямой удар по Израилю.

    По данным СМИ, ракету по Хании запустили с территории иностранного государства.

    31 июля 2024, 09:49 • Новости дня
    Стали известны подробности убийства главы политбюро ХАМАС
    Стали известны подробности убийства главы политбюро ХАМАС
    @ Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Ракету, из-за попадания которой в Тегеране погиб глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, запустили с территории иностранного государства, сообщает канал Al Mayadeen.

    Известно, что снаряд был выпущен «не с территории самого Ирана», а «из другого государства», передает ТАСС.

    По данным иранского агентства Fars, Хания в момент гибели находился в специальной резиденции на севере Тегерана, предназначенной для ветеранов боевых действий. Удар по зданию был нанесен с воздуха в 2.00 по местному времени (1.30 мск).

    Один из лидеров йеменских хуситов, председатель высшего революционного комитета движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси назвал убийство главы политического бюро ХАМАС «чудовищным террористическим преступлением».

    Напомним, в среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей. Высший совет национальной безопасности Ирана проводит экстренное заседание.

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    31 июля 2024, 22:29 • Новости дня
    NYT: Хаменеи приказал иранским военным нанести удар по Израилю
    NYT: Хаменеи приказал иранским военным нанести удар по Израилю
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иранский духовный лидер аятолла Али Хаменеи якобы отдал приказ иранским военным о прямой атаке по израильской территории в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании, пишет New York Times со ссылкой на источники.

    Такой приказ якобы был отдан на срочном заседании совбеза Ирана, заявили три иранских собеседника New York Times.

    В среду в иранской столице убили главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию и его телохранителя. После этого в Иране прошло экстренное заседание высшего совета национальной безопасности.

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    31 июля 2024, 11:19 • Новости дня
    Лукьянов: Убийство Хании – щелчок по престижу Ирана

    Политолог Лукьянов: Убийство Хании – щелчок по престижу Ирана

    Лукьянов: Убийство Хании – щелчок по престижу Ирана
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании на территории страны, которая не смогла обеспечить безопасность почетного гостя, стало щелчком по престижу Ирана, выразил мнение главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    В Telegram-канале журнала указано, что произошедшее стало неожиданным событием, которое понесет последствия, которые пока трудно предсказать.

    «На сей раз удар был очень точным – погиб сам Хания и его телохранитель, никаких случайных людей», – подчеркнул политолог.

    Также Лукьянов назвал щелчком по престижу тот факт, что Ирана оказался неспособен на собственной территории обеспечить безопасность дорогого и почетного гостя.

    «Получается, что противник может производить лихие и удачные операции внутри страны. Тем более что это самый заклятый враг, на противостояние с которым все и нацелено», – указал эксперт.

    В среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей.

    Напомним, Хания прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ходе встречи иранский лидер выразил надежду на «уничтожение сионистского режима». В тот же день Израиль заявил о ликвидации одного из командующих «Хезболлы» в результате удара по Бейруту.

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    31 июля 2024, 19:15 • Новости дня
    Посол Ирана заявил о гибели 12 родственников Хании

    Посол Ирана заявил об уничтожении 12 родственников Хании Израилем

    Посол Ирана заявил о гибели 12 родственников Хании
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль в ходе недавней атаки целенаправленно уничтожил в секторе Газа 12 членов семьи погибшего главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

    По словам Джалали, среди убитых родственников Хании есть его дети и маленькие внуки, передает ТАСС.

    «Мы уверены в том, что террористические действия не повлияют на решимость палестинского народа к освобождению своих оккупированных земель», – подчеркнул он.

    Ранее Иран призвал к «карательным мерам» против Израиля после убийства Хании.

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    31 июля 2024, 21:56 • Новости дня
    Авиакомпании США и Британии приостановили рейсы в Израиль
    Авиакомпании США и Британии приостановили рейсы в Израиль
    @ Lex Rayton/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские авиаперевозчики United Airlines и Delta Airlines, а также британская авиакомпания British Airways приняли решение с завтрашнего дня приостановить все полеты в Израиль.

    Причины такого решения пока не разглашаются, передает RT.

    Ранее министерство иностранных дел Дании рекомендовало жителям страны не посещать Израиль.

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    1 августа 2024, 01:12 • Новости дня
    Медведев: Только война на Ближнем Востоке приведет к миру
    Медведев: Только война на Ближнем Востоке приведет к миру
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Единственным путем к шаткому миру на Ближнем Востоке остается полномасштабный конфликт, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Узел на Ближнем Востоке затягивается. <…> Всем понятно, что полномасштабная война – единственный путь к шаткому миру в этом регионе», – написал Медведев в своем англоязычном Telegram-канале.

    Он отметил, что все невинные жизни в этой части света являются «заложниками отвратительного государства – США».

    В среду в Тегеране убили руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. В Иране после этого состоялось экстренное заседание высшего совета национальной безопасности. СМИ сообщили, что Тегеран якобы планирует нанести прямой удар по Израилю.

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    31 июля 2024, 12:34 • Новости дня
    В Кремле осудили приведшую к гибели главы политбюро ХАМАС атаку Израиля

    Представитель Кремля Песков: Россия осуждает приведшую к гибели главы политбюро ХАМАС атаку Израиля

    В Кремле осудили приведшую к гибели главы политбюро ХАМАС атаку Израиля
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия осуждает приведшую к гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании атаку Израиля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы решительно осуждаем эту атаку, которая привела к гибели господина Хании», – передает ТАСС его слова.

    Представитель Кремля добавил, что атака Израиля направлена против попыток установления мира в регионе, это может спровоцировать дестабилизацию ситуации.

    Ранее МИД России решительно осудил убийство Исмаила Хании.

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    31 июля 2024, 16:28 • Новости дня
    Иран назвал США соучастниками убийства главы ХАМАС

    Иран назвал США соучастниками убийства главы политбюро ХАМАС

    Иран назвал США соучастниками убийства главы ХАМАС
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство иностранных дел Ирана назвало Соединенные Штаты соучастниками ликвидации главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

    Как говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства, МИД подчеркивает ответственность правительства США как соучастника совершения «гнусного террористического акта и продолжения сионистского режима оккупации и геноцида палестинцев», передает ТАСС.

    Ранее МИД Ирана призвал международное сообщество жестко отреагировать на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

    Коментарии (3)
    31 июля 2024, 18:44 • Новости дня
    Иран запросил срочное заседание СБ ООН по гибели Хании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранская сторона запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

    Об этом говорится в письме в адрес председателя СБ ООН, функции которого в июле выполняет Россия, передает ТАСС.

    В письме Иран призвал СБ ООН осудить «эти акты агрессии и террористические атаки израильского режима на суверенитет и территориальную целостность Ирана, а также недавние акты агрессии против суверенитета и территориальной целостности Ливана и Сирийской Арабской Республики».

    Ранее Иран назвал США соучастниками убийства главы ХАМАС.

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    31 июля 2024, 15:48 • Новости дня
    Иран призвал к «карательным мерам» против Израиля после убийства Хании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Ирана призвало международное сообщество отреагировать на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

    Тегеран ожидает, что страны и международные организации «жестко и эффективно накажут израильский режим и примут необходимые политические, правовые и карательные меры» в отношении Израиля, заявил МИД Ирана, передает ТАСС. Там также подчеркнули право Ирана «соответствующим образом отреагировать на это нападение».

    Иранское дипведомство назвало убийство Хании терактом и грубым нарушением Устава ООН, несущим угрозу международному миру и региональной безопасности.

    Напомним, в среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей. В Иране и Палестине объявили траур по Хании.

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    31 июля 2024, 10:10 • Новости дня
    В политбюро ХАМАС обещали ответить на убийство Хании

    Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заверил, что убийство Хании не останется без ответа

    Tекст: Александра Юдина

    Убийство главы политбюро Исмаила Хании не останется без ответа, заявил на канале Al Hadath замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

    По его словам, убийство Израилем главы политбюро ХАМАС «является трусливым актом и не останется без ответа», передает ТАСС.

    Как отметил вице-президент уходящего правительства исламской республики Амир Хосейн Газизаде Хашеми, силы палестинского сопротивления имеют полное право «наказать» организаторов убийства.

    «Неотъемлемое право фронта сопротивления – как можно скорее прояснить размеры этого преступления», – заключил он.

    Напомним, в среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей. Высший совет национальной безопасности Ирана проводит экстренное заседание.

    Известно, что ракету, из-за попадания которой в Тегеране погиб Хания, запустили с территории иностранного государства.

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    31 июля 2024, 10:37 • Новости дня
    Иран пригрозил Израилю высокой ценой за убийство главы политбюро ХАМАС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль должен понести ответственность за приписываемое ему убийство главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, заявил секретарь Совета по определению политической целесообразности и экс-командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Мохсен Резаи.

    Он принес соболезнования бойцам ХАМАС и «Исламского джихада» в связи с мученической кончиной лидера народа Палестины Исмаила Хании передает ТАСС.

    «Оккупационный и террористический сионистский режим заплатит высокую цену», – заявил Резаи.

    Ранее канал Al Mayadeen сообщил, что ракету, из-за попадания которой в Тегеране погиб глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, запустили с территории иностранного государства.

    Напомним, в среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей. Высший совет национальной безопасности Ирана проводит экстренное заседание.

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    31 июля 2024, 18:28 • Новости дня
    Иран назвал США, Британию и Францию разжигателями конфликта на Украине

    Постпред Ирана при ООН: США, Британия и Франция разжигают конфликт на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон, Лондон и Париж напрямую вовлечены в украинский конфликт и вносят значительный вклад в его эскалацию, заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

    «По иронии судьбы, Соединенные Штаты, Великобритания и Франция дерзко выдвигают такие необоснованные претензии к Ирану, [но] при этом сами непосредственно вовлечены в украинский конфликт», – указал дипломат в письме председателю Совета Безопасности ООН, его текст приводит агентство IRNA, передает ТАСС.

    Поставками современного оружия эти страны разжигают конфликт на Украине, заявил Иравани.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединенные Штаты и их союзники вынуждены все глубже втягиваться в конфликт на Украине и направлять туда своих военных инструкторов, поскольку украинцы не хотят погибать на фронте за западные геополитические интересы.

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    1 августа 2024, 00:33 • Новости дня
    Иран в ООН заявил о праве на самооборону после убийства главы политбюро ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иранская сторона оставляет за собой право на самооборону после убийства руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, заявила миссия Ирана в ООН.

    В миссии также отметили, что США, Британия и Франция заблокировали предложенный Россией проект заявления ООН для прессы по убийству Хании, передает РИА «Новости».

    Напомним, В среду в иранской столице убили главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию и его телохранителя. После этого в Иране прошло экстренное заседание высшего совета национальной безопасности. СМИ заявили, что иранская сторона якобы намерена нанести прямой удар по Израилю.

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    31 июля 2024, 21:10 • Новости дня
    Гендиректор Adidas извинился за рекламу с отсылкой к Олимпиаде в Мюнхене

    Tекст: Кристина Цыцура

    Генеральный директор Adidas Бьорн Гульден извинился за рекламу ретромодели кроссовок с участием американской супермодели палестинского происхождения Беллой Хадид, которая вызвала критику из-за связи с терактом на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене.

    «Мы допустили ошибку в том, как были составлены отдельные элементы этой рекламной кампании. Когда вы делаете ошибку, необходимо извиниться и двигаться дальше», – передает ТАСС со ссылкой на слова Гульдена, сказанные агентству Bloomberg.

    Adidas запустила рекламную кампанию для продвижения новой линейки кроссовок SL 72, в разработке которой дизайнеры использовали обувь, созданную для Олимпийских игр 1972 года. В качестве рекламного лица была выбрана Белла Хадид.

    Пользователи соцсетей посчитали выбор модели провокационным, так как во время той Олимпиады произошел теракт, сообщала газета Washington Post.

    Теракт был совершен 5 сентября 1972 года палестинской группировкой «Черный сентябрь», в результате которого погибли 11 израильтян и один немецкий полицейский. Выбор Хадид в качестве лица рекламы также подвергся критике со стороны властей Израиля.

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