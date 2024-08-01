Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.13 комментариев
В США предупредили о последствиях из-за «безрассудных поставок» F-16 Киеву
Правозащитник Хелали: Поставка истребителей F-16 Киеву является безрассудством
Поставка истребителей F-16 Киеву закрепляет вовлеченность США в конфликт на Украине, является безрассудным и провокационным шагом «на пути к ядерной конфронтации с Россией», заявил американский правозащитник, член Компартии США Кристофер Хелали.
«Передача Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО истребителей F-16 Украине является опасным и безрассудным шагом на пути к ядерной конфронтации с Российской Федерацией», – приводит ТАСС слова Хелали.
Он напомнил, что Россия неоднократно давала понять, что поставки истребителей F-16 на Украину являются для нее «красной чертой». Хелали подчеркнул, что в Вашингтоне и НАТО должны понимать, что разработанные и производимые в США истребители F-16 еще больше закрепляют вовлеченность в войну на Украине.
Правозащитник назвал провокационным и безрассудным поставку, что значительно приближает к конфронтации между США, НАТО и Российской Федерацией, что обернется катастрофой.
Ранее СМИ сообщили, что Украина уже успела применить F-16, их якобы использовали для задач ПВО. В Киеве заявили, что украинской стороне выгоден «туман войны» в вопросе поставок этих истребителей.