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    Постсоветские гуманитарии выполняли двоякую задачу. С одной стороны, они давали местной номенклатуре оправдание для этнических чисток (от увольнений русских и до погромов и экспроприации квартир русского населения). С другой стороны, колониальная тематика вызывала отклик у всевозможных западных посольств и фондов.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Глобализация, которую мы потеряли

    В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.

    9 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция не конкурент России в Африке

    В турецких интересах, чтобы Африка стала местом сотрудничества Москвы и Анкары, а любые завезенные боевики знали бы свое место. Как в Сирии, например.

    0 комментариев
    9 июля 2024, 10:51 • Новости дня

    До шести выросло число пострадавших людей при атаке в Белгородской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Количество пострадавших при обстреле украинскими военными Шебекинского городского округа в Белгородской области выросло до шести человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    В поселке Новая Таволжанка при атаке на торговый объект ранения получили три человека, у одной женщины минно-взрывная травма руки, ранения ног и огнестрельный перелом костей ноги, у другой – контузия и сотрясение головного мозга, у мужчины – осколочное ранение руки, указал Гладков в своем Telegram-канале.

    Их доставили в больницу. В Вознесеновке из-за атаки дрона ранен мужчина, его также доставили в больницу.

    Общее число пострадавших при атаке на округ увеличилось до шести человек.

    Ранее губернатор сообщал, что в регионе в результате атак ВСУ погибли четыре человека.

    8 июля 2024, 12:07 • Новости дня
    Стало известно об ударе по складу производителя ракет в Киеве
    Стало известно об ударе по складу производителя ракет в Киеве
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На военном заводе в украинской столице в понедельник зафиксировано попадание в военный склад, предприятие производит управляемые ракеты класса «воздух – воздух», сообщил источник в силовых структурах.

    Речь идет о военном заводе «Артем», там поражен склад, сказал собеседник ТАСС.

    Согласно открытым данным, предприятие производит ракеты класса «воздух – воздух».

    Ранее в понедельник очевидцы сообщали, что у международного киевского аэропорта Жуляны в первой половине дня произошел взрыв.

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    8 июля 2024, 14:04 • Новости дня
    Минобороны: Групповой удар поразил объекты ВПК в Киеве
    Минобороны: Групповой удар поразил объекты ВПК в Киеве
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам ВПК украинской столицы, сообщило Министерство обороны России.

    Удар наносился в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и экономики, подчеркнуло ведомство в своем Telegram-канале.

    Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Сообщения украинских властей о том, что ВС России якобы били по гражданским объектам, не соответствуют действительности, добавило министерство.

    «Многочисленные опубликованные фото- и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из ЗРК в черте города», – подчеркнули там.

    Схожие «истерики киевского режима» происходят уже не первый год, и каждый раз это происходит накануне проведения саммита НАТО, отметили в Минобороны.

    Украинские власти пытаются подобными провокациями обеспечить дальнейшее свое финансирование, заключили в ведомстве.

    Ранее в понедельник источник сообщал, что на военном заводе «Артем», где производятся управляемые ракеты класса «воздух – воздух», зафиксировали попадание.

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    8 июля 2024, 16:44 • Новости дня
    Туск объяснил, почему не отдаст Украине истребители МиГ

    Туск заявил, что не отдаст Украине истребители МиГ

    Туск объяснил, почему не отдаст Украине истребители МиГ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Варшава не может отправить Киеву истребители МиГ, которые тот запрашивает, без помощи натовских союзников, заявил польский премьер Дональд Туск после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Польша не может передать самолеты МиГ, поскольку они выполняют задачи по дежурству в польском небе, сказал Туск, передает ТАСС.

    Туск пообещал, что если натовские союзники разрешат Варшаве заменить эти истребители другими, то он будет убеждать польских военных передать самолеты киевскому режиму.

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    9 июля 2024, 03:36 • Новости дня
    Антонов обвинил США в замалчивании инцидента с ударом по больнице в Киеве
    Антонов обвинил США в замалчивании инцидента с ударом по больнице в Киеве
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в США умалчивают о ракетном ударе по больнице в Киеве, чтобы использовать эту ситуацию для новых поставок оружия.

    «В США лицемерно замалчивают, что удар по гражданской инфраструктуре был нанесен украинской ракетой ПВО. Мы уже не раз видели, как киевский режим нагло перекладывает ответственность за свои варварские действия на Россию», – приводит РИА «Новости» слова российского дипломата.

    Напомним, после массированной атаки по объектам ВПК в столице Украины, в Киеве заявили, что Россия специально нанесла удары по детской больнице.

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    8 июля 2024, 14:48 • Новости дня
    Рожин рассказал, как российские спецслужбы не позволили СБУ угнать Ту-22М3

    Военный аналитик Рожин: Попытки Украины угнать российские военные самолеты обходятся противнику слишком дорого

    Рожин рассказал, как российские спецслужбы не позволили СБУ угнать Ту-22М3
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Бомбардировщик Ту-22М3 нужен был Киеву для пиар-акции, но российские спецслужбы переиграли противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее ФСБ не дала Украине угнать Ту-22М3 и раскрыла для поражения аэродром ВСУ.

    «Украинские спецслужбы предпринимают уже не первую попытку угнать российскую авиатехнику. Так, в июле 2022 года целью противника были бомбардировщик Су-24, истребитель-штурмовик Су-34 или стратегический ракетоносец Ту-22МЗ. Тогда ФСБ разоблачила операцию СБУ, а ВС России нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области, куда планировалось посадить самолеты», – напомнил военный аналитик Борис Рожин.

    Еще одна попытка была предпринята в августе 2023 года. «Летчик-предатель Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 на Украину. Мы помним, как его в Испании убили неизвестные, то есть судьба перебежчика оказалась незавидной», – добавил собеседник. Он отметил, что СБУ действует по одной и той же схеме: пытается найти «слабого человека», затем запугать его или мотивировать, подкупить гражданством третьей страны и деньгами.

    Так произошло и в этот раз: украинская разведка планировала завербовать российского военного летчика, пообещав ему деньги и гражданство Италии, указал Рожин. «Пилот доложил об этом куда следует, и к делу подключились российские спецслужбы. Они контролировали процесс общения и начали так называемую оперативную игру. Для противника все выглядело так, будто их операция идет успешно, но на самом деле они действовали по нашему сценарию», – детализировал аналитик. 

    Эксперт напомнил, что российские – а ранее советские – спецслужбы обладают большим опытом проведения подобных операций. Среди наиболее ярких он выделил операции «Березино» и «Трест». «Сейчас же во время общения с представителями украинской разведки удалось не только сорвать попытку угона бомбардировщика, но и вытянуть из противника информацию. В результате нам удалось переиграть оппонентов: вместо российского самолета ВСУ получили болезненный «прилет» – наши военные нанесли удары по аэродрому Озерное», – указал собеседник.  

    На этом фоне Рожин высоко оценил работу российской контрразведки. «Цена попыток угона наших самолетов обходится им слишком дорого», – акцентировал он. Тем не менее эксперт не исключает, что противник продолжит применять свою схему.

    «Наш бомбардировщик Ту-22М3 нужен был ВСУ для пиара. Операция, завершись она успехом для Украины, стала бы инструментом пропаганды, направленной в первую очередь на западную аудиторию. А вот использовать ракетоносец в военных целях они вряд ли могли бы. Скорее всего, Киев перегнал бы Ту-22М3 на Запад для дополнительного изучения», – заключил Рожин.

    Ранее ФСБ предотвратила попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3. По версии ведомства, сотрудники украинской разведки собирались завербовать российского военного летчика и убедить его переправить ракетоносец «за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии». К попытке вербовки также причастны спецслужбы натовских стран.

    ФСБ провела «оперативную игру», прием, позволяющий ввести противника в заблуждение, благодаря чему российским военным удалось нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное. В ролике, предоставленном ведомством, есть фрагменты переписки вербовщиков с летчиком, где видно, что оппоненты угрожали ему.

    Также в переписке упоминается «Укроборонпром» – украинский военный государственный концерн. Писавшие российскому военные указали, что концерн якобы готов дать ему 1 млн долларов, всего же военнослужащий за предательство должен был получить 3 млн долларов.

    Летчик в ролике рассказал, что неизвестный писал ему в мессенджере Telegram, он начал беседу с угроз близким и родственникам. Он требовал поджечь авиатехнику, а также сдать ему бортовые номера, данные о техническом состоянии, график регламентов. При этом собеседник даже не скрывал, что работает на украинские спецслужбы.

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    8 июля 2024, 14:46 • Новости дня
    Российские военные уничтожили три РСЗО HIMARS и 10 обслуживающих их иностранцев
    Российские военные уничтожили три РСЗО HIMARS и 10 обслуживающих их иностранцев
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России в последние сутки уничтожили три пусковые установки РСЗО и до 10 иностранных специалистов, обслуживающих эти системы, сообщило Минобороны России.

    Поражены также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 122 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинские военные в зоне ответственности группировки «Центр» за последние сутки потеряли очередной американский танк Abrams, а также свыше 385 человек, гаубицу Д-30, американскую гаубицу М119, сообщило Минобороны России.

    Группировка улучшила тактическое положение, поразила формирования 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны у Розовки, Новгородского и Новоселовки Первой (ДНР), а также отразила пять контратак штурмовиков 31-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

    Группировка «Север» поразила живую силу и технику 115-й механизированной бригады, 106-й и 116-й бригад теробороны у Веселовки, Басовки и Константиновки в Сумской области. Там отражены три контратаки штурмовиков 92-й штурмовой бригады ВСУ.

    Армия Украины в зоне ответственности группировки потеряла до 260 человек и САУ 2С3 «Акация».

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 103-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии у Стельмаховки и Артемовки в ЛНР. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли более 495 человек, танк, четыре боевые бронированные машины, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Уничтожены три полевых склада боеприпасов.

    Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Константиновки и Белогоровки в ДНР. ВСУ в зоне ее ответственности потеряли свыше 570 человек.

    При контрбатарейной борьбе поражены три американские гаубицы М198, три орудия Д-20, САУ 2С1 «Гвоздика», гаубица Д-30, американская гаубица М119 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи, поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ у Водяного и Пречистовки в ДНР и отразила атаку штурмовиков 123-й бригады теробороны.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 140 человек, боевую бронированную машину, британскую гаубицу FН-70 и орудие Д-20, станцию радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ у Нестерянки в Запорожской области. Там ВСУ потеряли до 90 человек, гаубицу FН-70 и два орудия Д-20.

    Средства ПВО сбили за сутки четыре французские управляемые авиабомбы Hammer, пять снарядов HIMARS и 30 дронов.

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    8 июля 2024, 19:50 • Новости дня
    Полянский назвал дату заседания по Украине в СБ ООН

    Полянский: Заседание по Украине в СБ ООН назначили на вторник

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заседание по украинской тематике в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций пройдет во вторник, 9 июля, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Западные страны запросили срочное совещание СБ ООН, председательство России планирует провести его 9 июля, сообщил Полянский, передает РИА «Новости».

    В ходе него планируется ознакомить участников с фактами, которые не подтверждают украинскую и западную версию о якобы российском ударе по гражданским объектам в Киеве.

    Ранее в понедельник Минобороны России заявило, что в ходе высокоточного удара по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве сработали стоящие на обороне ЗРК, ракета упала в черте города и вызвала разрушения, это подтверждается многочисленными свидетельствами.

    Заявления же киевского режима о том, что ВС России якобы били по гражданским объектам, не соответствуют действительности.

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    9 июля 2024, 02:25 • Новости дня
    Байден сообщил о намерении укрепить систему ПВО Украины
    Байден сообщил о намерении укрепить систему ПВО Украины
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    США вместе с союзниками сделают все возможное для усиления противовоздушной обороны Украины, сообщил президент США Джо Байден.

    «На этой неделе я буду встречать президента Зеленского и лидеров стран НАТО в Вашингтоне. Мы объявим о новых мерах по укреплению системы противовоздушной обороны Украины. Это нужно, чтобы защитить города и гражданских от ударов России», – приводит РИА «Новости» слова Байдена.

    Минобороны России ранее заявило, что сообщения о намеренных ударах России по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности. Разрушения произошли из-за падения украинской ракеты ПВО. Киев уже не первый раз пытается спровоцировать конфликт.

    Напомним, накануне Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ.


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    8 июля 2024, 11:35 • Новости дня
    Силовики подтвердили удар по аэродрому ВСУ Озерное

    На аэродроме ВСУ Озерное произошли множественные взрывы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский военный аэродром Озерное в Житомирской области поразили ударом, сообщил источник в силовых структурах в понедельник.

    На аэродроме произошли множественные взрывы, запуск осуществлялся с бортов ракетоносцев, сообщил собеседник ТАСС.

    Ранее в понедельник ФСБ сообщала, что украинская разведка при помощи НАТО попыталась угнать российский ракетоносец Ту-22М3. Российская сторона ввела в заблуждение украинских разведчиков и смогла нанести удар по военному аэродрому Озерное.

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    9 июля 2024, 02:45 • Новости дня
    Власти национализировали самые крупные активы украинских олигархов в Крыму

    Tекст: Максим Попов

    Самые крупные крымские активы, ранее принадлежавшие украинским олигархам, уже находятся в собственности республики или переданы российским инвесторам, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    При этом, по словам Константинова, власти республики продолжают работать с обращениями граждан и решениями антитеррористической комиссии. «Когда комиссия примет соответствующее решение по новым объектам, мы его озвучим», – приводит РИА «Новости» слова главы парламента.

    До этого Константинов сообщил, что от продажи национализированных активов украинских олигархов в бюджет республики поступило более 2,1 млрд рублей.


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    8 июля 2024, 11:48 • Новости дня
    В центре Киева людей эвакуировали со станции метро

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пассажиров эвакуируют со станции метро «Лукьяновская» в Шевченковском районе Киева, где ранее произошли взрывы, сообщает украинское издание «Страна».

    На опубликованных изданием кадрах виден большой столб дыма в районе станции метро, на всей Украине действует предупреждение о воздушной тревоге, передает ТАСС.

    По информации мэра города Виталия Кличко, один из взрывов произошел в Шевченковском районе, где находится станция «Лукьяновская». По данным украинских СМИ, недалеко от нее находится завод, который производит «изделия авиационной техники».

    «Мощный взрыв, пожар. Это завод «Артем», где производят в том числе ракеты», – сообщил очевидец.

    Напомним, в марте глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что российская армия нанесла самый масштабный удар по объектам энергетики Украины за последнее время.

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    8 июля 2024, 12:25 • Новости дня
    В офисе Зеленского предсказали плачевные для себя результаты саммита НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим не ожидает «положительного» результата от саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне, заявил советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко.

    Киевское руководство не могло представить себе последствия «политического шторма» после дебатов кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа, сказал Лещенко в эфире украинского телевидения, передает ТАСС.

    «Соответственно, в самой Демократической партии уже нет уверенности в своем кандидате [действующем президенте США Байдене]. То есть в этих условиях очень сложно рассчитывать на какие-то, я бы сказал, приятные нашему уху формулировки», – отметил он.

    Советник главы офиса добавил, что если на саммите НАТО прозвучат высказывания, содержащие план вступления Украины в альянс, то это станет достижением для киевского режима.

    Ранее американская пресса сообщала, что члены НАТО планируют выступить с критикой в адрес Китая на саммите в Вашингтоне. Также источник заявлял, что страны этого военного блока якобы намерены предоставить киевскому режиму военной помощи на 40 млрд евро в 2025 году.

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    9 июля 2024, 10:17 • Новости дня
    Орбан написал ЕС письмо о встречах с Зеленским и Путиным
    Орбан написал ЕС письмо о встречах с Зеленским и Путиным
    @ Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, побывавший с начала июля с так называемой миротворческой миссией в Киеве, Москве и Пекине, написал непубличное письмо руководству ЕС, в котором проинформировал о своих встречах с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и подробно изложил позицию Кремля, сообщило «Радио Свобода» (признано иноагентом и нежелательной организацией в РФ).

    Как пишет Deutche Welle (внесено в список иноагентов), письмо датировано 5 июля и отправлено из Азербайджана, который Орбан посетил после визита в Москву, документ адресован председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главам государств – членов Евросоюза.

    Как следует из письма Орбана, в Кремле уверены, что «время не на стороне Украины, а на стороне российских сил». По словам венгерского премьера, Путин оценивает потери ВСУ в 40–50 тыс. человек в месяц. При этом число российских потерь он, судя по всему, не упоминал.

    Как пишет Орбан, Путин был удивлен тем, что Зеленский отверг временное прекращение огня. В то же время Москва, по его утверждению, готова «рассмотреть любое предложение о прекращении огня, которое не послужит скрытой передислокации и перегруппировке украинских сил».

    Как пишет издание, Путин по-прежнему считает актуальными «Стамбульские соглашения» 2022 года. В частности, президент России якобы ссылается на пятый пункт этих соглашений, конкретизирующий «международные гарантии безопасности, которые будут предоставлены Украине».

    Второй документ, который Орбан, по собственным словам, обсудил с Путиным, – так называемый Китайско-бразильский мирный план (Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса), который «находится на рассмотрении российской стороны», указывает Орбан.

    Премьер Венгрии считает, что Европа должна проявить инициативу, чтобы запустить миротворческие процессы в войне России против Украины. «Если мы не сможем сдержать или остановить этот войну на Украине, то в ближайшие два месяца мы станем свидетелями более драматичных потерь и военных событий на передовой, чем когда-либо прежде», – сообщил Орбан.

    Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейским политикам необходимо «пристегнуть ремни» перед дальнейшими действиями венгерского премьер-министра Виктора Орбана в рамках «миссии мира».

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    8 июля 2024, 13:36 • Новости дня
    МИД не увидел реальных контактов по зерновой сделке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По возможному возобновлению зерновой сделки в новом формате нет реальных контактов, заявил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.

    Озвученные партнерами России идеи известны и так, но реальных контактов по этому вопросу нет, пояснил Вершинин, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что зерно и удобрения из России всегда отправляли в те страны, которые больше всего нуждались в этом.

    «То, что существовало, в том числе в плане реализации черноморской инициативы, использовалось Киевом, в том числе для подготовки террористических акций», – напомнил замминистра.

    В сентябре 2023 года президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсуждали жизнеспособность прежней зерновой сделки. Российский лидер отмечал, что Москва готова к переговорам по этой теме.

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    9 июля 2024, 07:55 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 38 беспилотников ВСУ над российскими регионами

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 38 беспилотников ВСУ над российскими регионами

    Tекст: Александра Юдина

    Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила за ночь 38 беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что три дрона были уничтожены в Белгородской области, семь – над территорией Курской области, два беспилотника были сбиты в Воронежской области, 21 БПЛА уничтожен в Ростовской области, еще пять – в Астраханской области.

    Из-за падения БПЛА в Волгоградской области загорелись подстанция и нефтебаза.

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    Главное
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    Финляндия внезапно оказалась в «древесном кризисе»: собственных лесов в этой стране и даже импорта не хватает на всех желающих. Лесоперерабатывающие предприятия закрываются. Более того, финны вынуждены пускать строевой лес не на обработку, а на отопление. Такими оказались результаты геополитической ссоры с Россией. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Бардак во Франции и поражение Ле Пен

      Подведены итоги парламентских выборов во Франции. Вопреки большинству прогнозов, «Национальное объединение» Марин Ле Пен только на третьем месте. Но это удовлетворительный результат с точки зрения внешнеполитических интересов России: теперь Франции обеспечен бардак.

    • Байден подавил антибайденовский бунт

      Несмотря на вал заявлений, что Джо Байден слишком стар и болен, чтобы участвовать в выборах президента, он остается в гонке, подавив критиков внутри партии. В чем сила человека и политика, который даже ходит и говорит с трудом?

    • Встреча Путина с Орбаном и истерика в ЕС

      Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию с его предложениями по конфликту на Украине вызвал истерику в Евросоюзе. Ранее Орбан посетил Киев и встречался с Владимиром Зеленским. Чего он пытается добиться?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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