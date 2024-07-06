Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».11 комментариев
ПВО сбила восемь украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями
За ночь ПВО уничтожила восемь украинских беспилотников самолетного типа над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России.
Семь беспилотников сбито над Курской областью, один – над Белгородской, сообщило Минобороны в Telegram.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что город Шебекино подвергся украинскому обстрелу. Один из снарядов упал на территории предприятия, охранник получил осколочные ранения шеи, плеча и предплечья, он отпущен медиками на амбулаторное лечение.
Напомним, в пятницу вооруженные силы Украины также обстреляли Шебекино, пострадал мирный житель. В результате украинских обстрелов ДНР в пятницу пять мирных жителей погибли, еще 26 пострадали.