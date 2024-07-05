Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».9 комментариев
В Элисте торжественно отметили День Республики Калмыкия
В столице Калмыкии 5 июля с размахом отметили День республики. Праздничные мероприятия, посвященные 104-й годовщине образования автономии, собрали в Элисте многочисленных жителей региона, почетных гостей, а также представителей старшего поколения.
Торжественное собрание, состоявшееся в зале заседаний правительства Республики Калмыкия, стало центральным событием дня. В ходе мероприятия глава республики Бату Хасиков вручил государственные награды – ордена имени Героя Советского Союза Басана Городовикова – семи выдающимся жителям региона, чей вклад в развитие Калмыкии сложно переоценить, передает РИА Калмыкия.
Среди награжденных – ветераны труда, руководители предприятий, деятели культуры и науки.
«Для меня честь вручить высокие награды выдающимся жителям Калмыкии, которые стали примером беззаветного и бескорыстного служения своему народу в самых разных сферах нашей жизни», – отметил Хасиков.
Помимо торжественного собрания, в рамках празднования Дня республики состоялись и другие мероприятия. К 104-й годовщине калмыцкой автономии по инициативе председателя совета старейшин Эрдне Пашнанова была издана книга, посвященная династиям Калмыкии. Презентация книги прошла в присутствии представителей 34 калмыцких родов.
5 июля 1920 года I Общекалмыцким съездом советов была принята Декларация прав трудового калмыцкого народа, которой было закреплено решение о создании автономной Калмыцкой области, впоследствии республики в составе РСФСР. Это был первый нормативный акт конституционного значения, определивший статус национальной государственности калмыцкого народа советского периода его истории. Среди тех, кто подписывал резолюцию съезда, были люди разных возрастов, сословий и социальных групп – партийные деятели, военачальники и рядовые солдаты, сотрудники административно-хозяйственных органов, представители творческой интеллигенции, рабочая и сельская молодежь.