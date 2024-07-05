Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».9 комментариев
Путин: Россия выступает за полное прекращение конфликта на Украине
Москва поддерживает идею полного прекращения конфликта на Украине, озвученные ранее предложения России по мирному урегулированию позволяют это сделать, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Причем это должно быть не просто перемирие или временная остановка огня, не какая-то пауза, которую киевский режим мог бы использовать, чтобы восстановить потери, перегруппироваться и довооружиться. Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном, передает ТАСС.
Российский лидер напомнил, что среди предложений России по урегулированию конфликта есть пункт о необходимости вывода украинской армии из Донбасса и Новороссии.
«Речь идет о полном выводе всех войск Украины из Донецкой и Луганской народных республик, из Запорожской и Херсонской областей. Есть и другие условия, но это все – предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы», – подчеркнул он.
Ранее Путин объяснил нежелание Киева прекращать огонь.