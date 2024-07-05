Видя, что союз России и Китая (а теперь и КНДР) создает реальную альтернативу американскому миру, Глобальный Юг начинает движение «перпендикулярно» вашингтонскому вектору, ищет свое место в заново складывающейся конфигурации мира, где у него будут и новые степени свободы, и новые возможности.2 комментария
Песков: Установление полномочий Орбана – не дело России
Установление зоны ответственности премьера Венгрии Виктора Орбана, который занимает сейчас пост председателя Совета ЕС, – не дело России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Здесь, наверное, не наше дело разбираться в тонкостях полномочий – есть они у Орбана говорить от имени ЕС или нет», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Ранее официальный представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что поездка Орбана в Москву ставит под вопрос традиционную поездку членов ЕК в Венгрию.