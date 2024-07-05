Моргенштерну пригрозили уголовным делом за неуведомление о гражданстве Израиля

Tекст: Алексей Дегтярев

Моргенштерн, по предварительным данным, получил израильский паспорт и не сообщил об этом МВД, сказал собеседник РИА «Новости».

Дело могут завести по статье «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства».

Источник добавил, что гражданство Израиля музыкант получил в 2022 году.

По этой статье рэперу грозит штраф до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы, иного дохода за период до одного года, или обязательные работы на срок до 400 часов.

До этого прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела в отношении Моргенштерна за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах.