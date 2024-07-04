Путин рассказал о просьбе Запада прекратить огонь на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

«Когда наши войска стояли под Киевом, мы получили предложение и даже просьбу настойчивую со стороны западных партнеров прекратить огонь, прекратить боевые действия, чтобы были предприняты определенные вещи с украинской стороны, и мы это сделали», – сказал российский лидер журналистам, передает РИА «Новости».

В итоге российская сторона в очередной раз была обманута, заявил Путин. «Нас просили отвести с целью создания условий для окончательного заключения мирного соглашения войска от Киева, мы сделали это. И опять столкнулись с обманом. Договоренности, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку, так было неоднократно», – сказал он.

Ранее Путин назвал условие для прекращения огня на Украине.