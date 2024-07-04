Голикова представила нацпроект «Семья» на выставке «Россия»

Голикова на выставке «Россия» раскрыла детали нового нацпроекта «Семья»

Tекст: Валерия Городецкая

В нацпроекте будут сохранены материнский капитал, единое пособие, социальный контракт, семейная ипотека, выплата многодетным на погашение ипотечного кредита и другие меры, рассказала Голикова, передает ТАСС.

Эти меры поддержки планируется «донастроить» с учетом демографических вызовов и запросов семей, отметила вице-премьер. При этом нацпроект будет решать и новые задачи.

В нацпроекте «Семья» будет уделено отдельное внимание укреплению семейных ценностей, добавила Голикова. «Большой блок нацпроекта будет посвящен укреплению семейных ценностей с использованием всех доступных форматов: от информационно-коммуникационной кампании и воспитательного компонента в школах до масштабных семейных конкурсов и организации клубов молодых семей», – сообщила она.

О запуске национального проекта «Семья» объявил президент Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию. В рамках нацпроекта планируется выделить до 2030 года не менее 75 млрд рублей регионам, где коэффициент рождаемости ниже среднего по стране. Это 39 субъектов Федерации.

Ранее на выставке «Россия» презентовали концепцию будущего нацпроекта «Молодежь и дети».