Путин: Стамбульские договоренности могут лечь в основу урегулирования на Украине

Tекст: Ольга Иванова

«Стамбульские договоренности никуда не делись, они были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, судя по всему, вполне устраивали Украину», – приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что «эти договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров».

Ранее Путин заявил, что российский план действий по урегулированию украинского кризиса в случае согласия Киева и Запада даст возможность сразу же прекратить ведение огня и начать переговоры.