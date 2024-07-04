ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
Путин: Стамбульские договоренности могут лечь в основу урегулирования на Украине
Договоренности Москвы и Киева, парафированные в Стамбуле, остаются на столе и могут лечь в основу мирного урегулирования на Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече в формате «ШОС+».
«Стамбульские договоренности никуда не делись, они были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, судя по всему, вполне устраивали Украину», – приводит его слова ТАСС.
Он добавил, что «эти договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров».
Ранее Путин заявил, что российский план действий по урегулированию украинского кризиса в случае согласия Киева и Запада даст возможность сразу же прекратить ведение огня и начать переговоры.