ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
Иран: Стратегические отношения с Россией не подлежат пересмотру
Иранская сторона не намерена пересматривать свои стратегические отношения с российской, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, сообщил и. о. президента страны Мохаммад Мохбер в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Двусторонние стратегические отношения России и Ирана не подлежат пересмотру, передал Путину слова Хаменеи и. о. президента Ирана, передает ТАСС.
«Видно, что наши с вами стратегические отношения нарушили баланс сил в мире и положили конец однополярности», – добавил Мохбер.
Напомним, встреча Путина и Мохбера проходит в рамках формата «ШОС плюс» в Астане.