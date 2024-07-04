Путин приехал во Дворец Независимости в Астане на саммит ШОС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник РИА «Новости», Путин примет участие в церемониях приветствия и фотографирования, после чего состоятся заседание Совета глав государств ШОС и церемония подписания итоговых документов.

Далее в планах у главы государства встреча с и. о. президента Ирана Мохаммадом Мохбером и участие во встрече в формате «ШОС плюс». По итогам поездки в Казахстан российский лидер пообщается с журналистами.

Как сообщил источник, заседание совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества началось в Астане, в нем участвуют главы государств и члены правительств России, Ирана, Китая, Казахстана, Индии, Пакистана, Таджикистана, Киргизии, Белоруссии, Монголии, Узбекистана, Азербайджана, Катара, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Туркменистана, а также генсек ШОС. Мероприятие проходит под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию».

Напомним, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Астану, где уже провел ряд встреч с лидерами государств.