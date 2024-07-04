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    4 июля 2024, 08:49 • Новости дня

    Путин приехал во Дворец Независимости в Астане на саммит ШОС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин приехал во Дворец Независимости в Астане для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, передает источник с места событий.

    Как сообщил источник РИА «Новости», Путин примет участие в церемониях приветствия и фотографирования, после чего состоятся заседание Совета глав государств ШОС и церемония подписания итоговых документов.

    Далее в планах у главы государства встреча с и. о. президента Ирана Мохаммадом Мохбером и участие во встрече в формате «ШОС плюс». По итогам поездки в Казахстан российский лидер пообщается с журналистами.

    Как сообщил источник, заседание совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества началось в Астане, в нем участвуют главы государств и члены правительств России, Ирана, Китая, Казахстана, Индии, Пакистана, Таджикистана, Киргизии, Белоруссии, Монголии, Узбекистана, Азербайджана, Катара, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Туркменистана, а также генсек ШОС. Мероприятие проходит под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию».

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Астану, где уже провел ряд встреч с лидерами государств.

    3 июля 2024, 14:48 • Новости дня
    Путин и Алиев обсудили сборку российских автомобилей в Азербайджане

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев на переговорах обсудили вопрос сборки российских автомобилей в республике, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.

    По его словам, в ходе переговоров речь шла и о развитии промышленной кооперации, о сборке российских автомобилей на территории Азербайджана, передает ТАСС.

    Ранее Путин высоко оценил торгово-экономические отношения России и Азербайджана.

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    3 июля 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин пообещал Эрдогану приехать в Турцию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил турецкому коллеге Тайипу Эрдогану, что обязательно посетит Турцию для переговоров.

    В ходе встречи в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане Эрдоган сказал Путину, что ждет его визита в Турцию в ближайшее время, передает ТАСС.

    «Обязательно приеду», – заверил российский лидер.

    Ранее Путин в Казахстане провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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    3 июля 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин и Эрдоган встретились в Астане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин проводит переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

    Ожидается, что лидеры обсудят накопившиеся между государствами чувствительные вопросы, передает ТАСС. В частности, в ходе переговоров будут затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества, ситуация на Украине и в Сирии.

    Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин может обсудить с Эрдоганом свой предстоящий визит в Турцию.

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    3 июля 2024, 15:56 • Новости дня
    Эрдоган заявил о желании Турции как можно скорее построить АЭС «Аккую»
    Эрдоган заявил о желании Турции как можно скорее построить АЭС «Аккую»
    @ АО "Аккую Нуклеар"/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил президенту России Владимиру Путину на встрече в ходе саммита ШОС в Астане о желании как можно скорее построить АЭС «Аккую» с российским участием.

    Также он добавил, что ведется диалог по второй АЭС в Синопе. Эрдоган уверен, что в этом вопросе стороны могут сделать серьезные шаги, передает ТАСС.

    Ранее в Турции заявили о консультациях с Росатомом по вопросу увеличения электрогенерирующих мощностей за счет строительства в стране новых АЭС.

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    3 июля 2024, 16:44 • Новости дня
    В Астане начались переговоры Путина и Си Цзиньпина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В казахстанской столице начались переговоры президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

    Переговоры двух лидеров начались во второй половине дня в Астане, передает ТАСС. До этого Путин и Си Цзиньпин встречались более месяца назад.

    В среду председатель КНР прибыл в страну для участия в 24-м заседании Совета глав стран – членов ШОС.

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    3 июля 2024, 12:14 • Новости дня
    Путин: Россия и Монголия могут усилить сотрудничество в энергетике

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и монгольская стороны могут нарастить сотрудничество в энергетической отрасли, в том числе в поставках углеводородов, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

    «Энергетика была и остается одним из основных направлений нашего взаимодействия. Работа налажена, но мы можем говорить о расширении – имею в виду и углеводороды, и электроэнергетику», – цитирует Путина ТАСС.

    Россия старается при необходимости оказывать Монголии безвозмездную помощь, особенно если монгольская сторона сталкивается с проблемами, возникшими из-за изменения климата, она помогает зерном и другими товарами, сказал президент России.

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    3 июля 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин рассказал о реализации крупных проектов России и Турции

    Путин рассказал о реализации без сбоев крупных проектов России и Турции

    Tекст: Ольга Иванова

    Отношения между Россией и Турцией развиваются поступательно, несмотря на сложности текущего момента в мире, совместные крупные проекты реализуются по плану, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане.

    «Несмотря на все сложности текущего момента в мире, отношения между Россией и Турцией развиваются поступательно. Мы констатируем за предыдущие несколько месяцев небольшой спад в торговом обороте, но он остается на достаточно высоком уровне – 55 млрд долларов, если в долларовом эквиваленте считать», – приводит его слова ТАСС.

    Путин отметил, что совместные крупные проекты реализуются в графике и по плану.

    Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган встретились в Астане в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Помимо Эрдогана, российский лидер встретится с главами других государств.

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    3 июля 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин заявил о наилучшем в истории периоде отношений России и Китая

    Путин: Отношения России и Китая переживают наилучший период в истории

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российско-китайские отношения, которые строятся на принципах равноправия и взаимного уважения, переживают сейчас наилучший период в своей истории, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Астане.

    «Констатировали, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период в своей истории. Они выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения суверенитета друг друга», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    В среду в казахстанской столице начались переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в рамках саммита ШОС.

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    3 июля 2024, 11:20 • Новости дня
    Песков: Путин и Эрдоган обсудят Украину

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Астане в среду наверняка обсудят украинскую ситуацию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Встреча глав государств продлится минимум час, там будет идти речь о всех вопросах, «представляющих взаимный интерес», сказал Песков, передает ТАСС.

    Он отметил, что президенты в ходе обсуждения вряд ли обойдут стороной темы Украины и Сирии.

    Российская сторона приветствует готовность турецкой стороны к диалогу с Сирией и нормализацию отношений этих стран.

    «Россия прилагает к этому очень много усилий. И можем только приветствовать контакты с сопредельными государствами, которые позволят этому процессу дальше успешно развиваться», – сказал Песков.

    Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков отмечал, что Путин и Эрдоган на саммите ШОС в Астане обсудят «важные, чувствительные вопросы».

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    3 июля 2024, 11:33 • Новости дня
    Песков опроверг заявления СМИ о диалоге Путина и Трампа по Украине
    Песков опроверг заявления СМИ о диалоге Путина и Трампа по Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин и экс-президент США Дональд Трамп не ведут диалог по Украине, заверил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По его словам, сообщения западных СМИ не соответствуют действительности, российский лидер не ведет с Трампом диалог по условиям достижения мира на Украине, передает ТАСС.

    Ранее газета Politico писала, что Трамп работает над сделкой, подразумевающей отказ НАТО от расширения на восток.

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    3 июля 2024, 14:11 • Новости дня
    Путин: Россия готова увеличить поставки энергоносителей в Пакистан

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона может увеличить поставки энергоносителей Пакистану, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с пакистанским премьером Шахбазом Шарифом.

    Отношения между странами развиваются в деловом дружеском ключе, растет товарооборот, сказал Путин Шарифу, передает ТАСС.

    «Прежде всего это сотрудничество в области энергетики и агропромышленного бизнеса. Начались поставки наших энергоносителей в Пакистан, и мы готовы к их увеличению», – сказал он.

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    3 июля 2024, 16:25 • Новости дня
    В Астане завершились переговоры Путина и Эрдогана

    В Казахстане закончились переговоры Путина и Эрдогана, они длились около часа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Астане завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, их продолжительность составила около часа.

    Лидеры двух стран обсуждали экономическое сотрудничество, взаимодействие в энергетике, они отметили, что воплощение крупных проектов идет без перебоев, передает ТАСС.

    Также Путин и Эрдоган обсудили туристические поездки российских граждан в Турцию, в 2023 году в этой стране зафиксировали рекордное число россиян.

    Российский лидер пообещал коллеге, что посетит Турцию, Эрдоган отметил, что ожидает Путина «в самое кратчайшее время».

    В ходе встречи турецкий президент заявил, что страны намерены увеличить товарооборот до 100 млрд долларов.

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    3 июля 2024, 11:13 • Новости дня
    Песков: Путин посетит Турцию после согласования графиков

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин посетит Турецкую Республику после согласования графика, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Визит Путина в Турцию состоится обязательно, он пройдет тогда, когда его «удастся согласовать», сказал Песков, передает ТАСС.

    Встреча с турецким президентом Тайипом Эрдоганом планируется «с делегациями», но часто президент принимает решение «перевести беседу в режим тет-а-тет».

    Он добавил, что у стран в отношениях остаются нерешенные проблемы, это «абсолютно нормальный рабочий процесс», однако «политическая воля на то, чтобы их урегулировать, имеется».

    Для этого также есть необходимый уровень двусторонних отношений и торгово-экономического взаимодействия.

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    3 июля 2024, 14:14 • Новости дня
    Путин высоко оценил торгово-экономические отношения России и Азербайджана

    Tекст: Александра Юдина

    Отношения России и Азербайджана по торгово-экономическому взаимодействию развиваются позитивно, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

    «Обращаю внимание на то, что по ключевому вопросу – по вопросу торгово-экономического взаимодействия, наши отношения развиваются позитивно: оборот в 4,3-4,5 млрд – это прямые инвестиции российские в экономику Азербайджана. Тенденция хорошая, в первом полугодии уже, по-моему, 13% рост. В общем, все позитивно развивается», – передает ТАСС слова главы государства.

    Напомним, 3 июля Путин встретится с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым, Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и Турции Тайипом Эрдоганом, а также китайским лидером Си Цзиньпином и пакистанским премьером Шахбазом Шарифом.

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    3 июля 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин: Россия и Китай действуют в интересах своих народов

    Путин: Сотрудничество России и Китая не направлено против других

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Пекин действуют не против других государств, а на благо собственных народов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Казахстане.

    «Наше сотрудничество не направлено против кого бы то ни было: мы не создаем никаких блоков и союзов. Мы просто действуем в интересах наших народов», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он также назвал взаимодействие России и Китая одним из основных стабилизирующих факторов в мире, подчеркнув, что государства и дальше будут его укреплять.

    «Российско-китайское взаимодействие в мировых делах выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене», – заявил российский лидер.

    Ранее в среду Путин провел встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

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