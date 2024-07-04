Западная пропаганда только кажется нелепой. На деле же градус нервозности повышается не самими чрезвычайными происшествиями, а механизмом управляемой истерии, в который давно превратились ранее уважаемые западные СМИ.0 комментариев
Путин приехал во Дворец Независимости в Астане на саммит ШОС
Президент России Владимир Путин приехал во Дворец Независимости в Астане для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, передает источник с места событий.
Как сообщил источник РИА «Новости», Путин примет участие в церемониях приветствия и фотографирования, после чего состоятся заседание Совета глав государств ШОС и церемония подписания итоговых документов.
Далее в планах у главы государства встреча с и. о. президента Ирана Мохаммадом Мохбером и участие во встрече в формате «ШОС плюс». По итогам поездки в Казахстан российский лидер пообщается с журналистами.
Как сообщил источник, заседание совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества началось в Астане, в нем участвуют главы государств и члены правительств России, Ирана, Китая, Казахстана, Индии, Пакистана, Таджикистана, Киргизии, Белоруссии, Монголии, Узбекистана, Азербайджана, Катара, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Туркменистана, а также генсек ШОС. Мероприятие проходит под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию».
Напомним, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Астану, где уже провел ряд встреч с лидерами государств.