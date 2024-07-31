Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.9 комментариев
Иран запросил срочное заседание СБ ООН по гибели Хании
Иранская сторона запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
Об этом говорится в письме в адрес председателя СБ ООН, функции которого в июле выполняет Россия, передает ТАСС.
В письме Иран призвал СБ ООН осудить «эти акты агрессии и террористические атаки израильского режима на суверенитет и территориальную целостность Ирана, а также недавние акты агрессии против суверенитета и территориальной целостности Ливана и Сирийской Арабской Республики».
Ранее Иран назвал США соучастниками убийства главы ХАМАС.