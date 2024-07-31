Иран назвал США соучастниками убийства главы ХАМАС

Эксперт: Война с Ливаном поможет Нетаньяху удержаться у власти

Tекст: Евгений Поздняков

«Движение «Хезболла» до сих пор не взяло на себя ответственность за нанесенный удар. Есть опасения, что ракета принадлежала израильской армии. Таким образом, точку в данном событии ставить нельзя. Ситуация в любой момент может приобрести качественно иное измерение», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

«Биньямин Нетаньяху уже созвал срочное заседание кабинета министров, чтобы наметить дальнейший план действий. Тем не менее значительно произошедшая трагедия на расстановку сил не повлияет. Стороны, в том числе и США, заинтересованы в прекращении роста региональной эскалации», – добавляет собеседник.

«Однако Нетаньяху в ближайшее время может поспособствовать началу войны с Ливаном, используя нынешний удар в качестве предлога. Сделать это необходимо быстро, до начала президентских выборов в Америке. Для него принципиально важно поставить администрацию Штатов перед фактом, что Тель-Авив вынужден участвовать в еще более опасном конфликте», – отмечает эксперт.

«Таким образом, действующий премьер-министр сможет продлить собственное пребывание у власти. Региональное напряжение может стать для него «тростинкой», за которую он попытается ухватиться. Если не будет войны, то правительство Нетаньяху рискует потерпеть поражение на новых выборах в Израиле», – убежден он.

«Не стоит забывать и о более глобальных планах западных государств. Происходящие события на Ближнем Востоке ставили своей целью организацию прямого противостояния с Ираном. Соответственно, любые резонансные события лишь увеличивают шансы на полномасштабный региональный конфликт», – заключил Ципис.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что страна не оставит без ответа удар по деревне на Голанских высотах. В соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в России) он подчеркнул, что виновное в трагедии движение «Хезболла» должно заплатить «высокую цену».

Решительный настрой главы правительства еврейского государства поддерживают и другие чиновники. Так, министр национальной безопасности страны Итамар Бен Гвир и вовсе заявил, что республике необходимо начать войну против «Хезболлы». Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Армия страны уже провела атаку по объектам ливанской организации. По сообщению официального Telegram-канала ЦАХАЛ, ВВС страны за ночь нанесли удары по нескольким целям, находящимся как в глубине территории соседнего государства, так и на его юге. В ходе военных действий также были поражены тайники с оружием.

Несмотря на решимость, которую проявляет Тель-Авив, сотрудники американской разведки до сих пор сомневаются в том, что удар по городу Мадждаль-Шамс был нанесен намеренно. Однако, как сообщает Associated Press, спецслужбы США не отрицают причастности «Хезболлы» к обстрелу данной территории. Однако Вашингтон все же осудил действия движения и выразил «непоколебимую поддержку еврейскому государству в защите от будущей агрессии.

Напомним, часть Голанских высот, контролируемая Израилем, подверглась массированному обстрелу со стороны Ливана. Один из снарядов упал на футбольную площадку, в результате чего погибло 12 человек. Убитым было от 10 до 20 лет, сообщал представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. В региональных больницах находится около 40 пострадавших.

До этого газета ВЗГЛЯД писала о том, что из-за давления со стороны США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет вынужден пойти на окончание конфликта в секторе Газа.