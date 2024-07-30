Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».3 комментария
Серебряков не стал обжаловать арест
Подозреваемый в подрыве автомашины в центре столицы Евгений Серебряков не стал обжаловать решение суда о его заключении под стражу, такая запись есть в картотеке дел Замоскворецкого райсуда.
Решение об избрании меры пресечения Серебрякову в виде заключения под стражу вступило в силу, передает ТАСС со ссылкой на картотеку.
Ранее Серебряков частично признал вину.
Состояние военного, пострадавшего в результате подрыва машины в Москве, оценивают как стабильно тяжелое. СК России указывал, что Серебряков намеревался скрыться на Украине, куда он должен был поехать из Турции.