  • Новость часаПушилин: Новые успехи ВС России приблизили освобождение Северска и Красноармейска
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    Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Франция конвертировала свою культуру в похабство

    Вокеизм – это ненависть гопника к ботанику со скрипкой. Гопник осознает существование мира высокой культуры, куда он не вхож, не потому, что его не пустят, а потому что этот мир предполагает интересы, выходящие за пределы простейших удовольствий, и усилия, которые он не может и не хочет прилагать.

    10 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русских тоже надо защищать

    Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.

    7 комментариев
    30 июля 2024, 12:31 • Новости дня

    Серебряков не стал обжаловать арест

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемый в подрыве автомашины в центре столицы Евгений Серебряков не стал обжаловать решение суда о его заключении под стражу, такая запись есть в картотеке дел Замоскворецкого райсуда.

    Решение об избрании меры пресечения Серебрякову в виде заключения под стражу вступило в силу, передает ТАСС со ссылкой на картотеку.

    Ранее Серебряков частично признал вину.

    Состояние военного, пострадавшего в результате подрыва машины в Москве, оценивают как стабильно тяжелое. СК России указывал, что Серебряков намеревался скрыться на Украине, куда он должен был поехать из Турции.

    29 июля 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин решил создать Морскую коллегию России

    Патрушев объявил о создании Путиным Морской коллегии России

    Путин решил создать Морскую коллегию России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин принял решение создать Морскую коллегию РФ, сообщил помощник российского лидера Николай Патрушев.

    Цель создания Морской коллегии России – повышение координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечение защиты национальных интересов России в Мировом океане, сообщил Патрушев, передает РИА «Новости».

    В ее составе будут сформированы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов России в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности страны.

    Персональный состав Морской коллегии будет определен и позже утвержден президентом, добавил Патрушев.

    Ранее Путин утвердил ряд поручений по вопросам развития кораблестроительной отрасли для обеспечения обороны страны.

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    29 июля 2024, 18:59 • Новости дня
    Индекс РТС обвалился после публикации официального курса доллара

    Индекс РТС за минуту упал на 3,57% после роста официальных курсов доллара и евро

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский фондовый рынок отреагировал резким падением на решение Банка России повысить официальные курсы доллара и евро. Индекс РТС за несколько минут потерял более 3,5%, что стало одним из самых значительных снижений за последние недели, свидетельствуют данные Мосбиржи.

    По данным на 17:41 мск, индекс РТС снизился на 3,57% – до 1062,7 пункта. К 17:47 мск индекс РТС замедлил снижение и находился на уровне 1064,34 пункта (-3,42%), передает ТАСС.

    Отмечается, что причиной волатильности стало ежедневное обновление индикативного курса рубля, проводимое Московской биржей после публикации официальных курсов валют Центробанком.

    ЦБ установил официальный курс доллара на 30 июля на уровне 86,55 рубля, что на 99 копеек выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 87 копеек - до 94,13 рубля, юаня - на 13 копеек, до 11,85 рубля.

    Ранее сообщалось, что на фоне американских санкций акции Мосбиржи упали на 6,5%.

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    29 июля 2024, 17:15 • Новости дня
    Внук Пугачевой тайно вернулся из США в Россию

    Внук Пугачевой Никита Пресняков тайно вернулся из США в Россию

    Внук Пугачевой тайно вернулся из США в Россию
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сбежавший в США внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков вернулся в Россию вслед за супругой Аленой Красновой, сообщают СМИ.

    О том, что Пресняков вернулся в Россию, стало известно от его друга, опубликовавшего видео из московского аэропорта, пишет «Московский комсомолец».

    Перед этим на родину вернулась жена Преснякова. По возвращении на родину пара с размахом отметила семилетие со дня свадьбы в одном из ресторанов Ростова-на-Дону.

    Помимо празднования годовщины брака, Пресняков мог вернуться в Россию для продажи дачи-особняка на Истре, подаренной ему Пугачевой, пишет издание. Стоимость дома в течение года неоднократно менялась: с 225 млн рублей ценник упал до 125 млн рублей.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил уехавшим артистам о судьбе «белых эмигрантов».

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    29 июля 2024, 18:43 • Новости дня
    Словакия выдвинула ультиматум Украине из-за российской нефти

    Фицо: Словакия прекратит поставки дизтоплива на Украину, если транзит нефти не восстановят

    Словакия выдвинула ультиматум Украине из-за российской нефти
    @ Marijan Murat/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft прекратит поставки дизтоплива на Украину, если Киев не возобновит транзит нефти из России через украинскую территорию, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Соответствующее заявление Фицо сделал в видеообращении, опубликованном в соцсетях в понедельник, передает РИА «Новости».

    «Если транзит российской нефти через Украину в скором времени не восстановится, Slovnaft не будет продолжать поставки дизтоплива на Украину», – сказал он.

    Ранее Словакия предложила Киеву решение вопроса по транзиту российской нефти.

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    29 июля 2024, 14:43 • Новости дня
    В ФРГ призвали Бербок покинуть пост до выяснения обстоятельств визового скандала
    В ФРГ призвали Бербок покинуть пост до выяснения обстоятельств визового скандала
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок необходимо покинуть свой пост до выяснения обстоятельств скандала вокруг выдачи виз мигрантам, заявила сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель.

    Вайдель на своей странице в X (бывший Twitter, заблокирован в России) указала на расширение визового дела Бербок. Теперь, по ее словам, министерство иностранных дел «действовало как контрабандист, чтобы переправить в страну тысячи мигрантов без документов». Сейчас, уточнила лидер АдГ, прокуратура проводит расследование, поэтому Бербок должна оставить свой пост до выяснения обстоятельств, передает ТАСС.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц допустил ужесточение контроля на внешних границах Евросоюза на фоне визового скандала в Польше из-за резкого прироста числа нелегальных мигрантов.

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    29 июля 2024, 18:51 • Новости дня
    В Госдуме решили увеличить срок службы в армии для новых россиян

    В Госдуме решили увеличить срок службы в армии для новых россиян до двух лет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Государственной думе на рассмотрение взят проект поправок об увеличении срока срочной службы в армии для новых российских граждан, а также о повышении призывного возраста для них, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

    Инициатива предлагает усилить контроль за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России, для них может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Поправку планируют рассмотреть до конца весенней сессии. Эта сессия продлится до 4 августа.

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    29 июля 2024, 20:48 • Новости дня
    Ученые назвали первые непригодные для жизни из-за изменения климата регионы Земли

    CNN: Западная Африка и Южная Азия станут непригодными для жизни из-за жары

    Ученые назвали первые непригодные для жизни из-за изменения климата регионы Земли
    @ JOERG BOETHLING/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из-за экстремальной жары, вызванной изменением климата, Западная Африка и Южная Азия могут превратиться в самые опасные для жизни регионы, утверждает CNN со ссылкой на исследования Университета Пердью.

    Ученые связывают это с высокой плотностью населения и ограниченным доступом к системам охлаждения в этих регионах, сообщил CNN, передает ТАСС.

    Исследователи предупреждают, что в будущем очаги экстремальной влажной жары могут появиться даже в некоторых районах США, включая Средний Запад. По мере усиления глобального потепления знойные летние месяцы, подобные нынешнему 2024 году, могут показаться относительно прохладными, полагают они.

    Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно жара приводит к гибели порядка 489 тыс. человек. Однако это число может быть занижено, поскольку смертность от жары сложно отследить, отмечает CNN.

    Ранее сообщалось, что из-за глобального потепления в Москве появились новые насекомые.

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    29 июля 2024, 16:28 • Новости дня
    На крупнейшем химзаводе Германии произошел взрыв

    В Германии на химзаводе BASF произошел взрыв, 14 человек пострадали

    На крупнейшем химзаводе Германии произошел взрыв
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На самом крупном немецком химическом производстве в городе Людвигсхафен произошел взрыв, заводом владеет компания BASF.

    Взрыв произошел около 13.00 мск в понедельник, за взрывом последовало возгорание, пострадали 14 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Пожар удалось потушить, пострадавших доставили в заводскую поликлинику, у них легкие ранения. Власти Людвигсхафена предупредили жителей об опасности из-за выделения в воздух продуктов горения. Причины взрыва пока не сообщаются.

    В мае в Берлине на территории завода Diehl Metal Applications оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК Iris-T, произошел пожар.

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    29 июля 2024, 15:21 • Новости дня
    Мэр Парижа: Церемония открытия Олимпиады сказала о нас все

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Парижа Анн Идальго осталась довольна церемонией открытия Олимпийских игр 2024 года в столице Франции.

    Как цитирует Идальго France Bleu, огромные эмоции, от которых трудно прийти в себя, гений заключался в том, чтобы придать сил, юмора и эмоций и привлечь на борт не только парижан, но и весь мир, передает RT.

    «Эта церемония сказала о нас все», – сказала Идальго.

    Ранее вице-премьер Словакии Томаш Тараба заявил, что Олимпиада в Париже для нормального мира всегда будет отвратительным символом извращенного упадка.

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    29 июля 2024, 14:51 • Новости дня
    Журова оценила заявление Губерниева о «неспортивной» России
    Журова оценила заявление Губерниева о «неспортивной» России
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нужно развивать соревнования в России, заявила первый зампред думского комитета по международным делам и олимпийская чемпионка Светлана Журова, комментируя высказывание спортивного комментатора Дмитрия Губерниева о том, что Россия не является спортивной державой.

    Губерниев, по ее мнению, «может быть крайне жесток» в своих оценках, сказала Журова «Ленте.ру».

    Она отметила, что не согласна с его утверждением о том, что Россия «неспортивна», в стране уделяется спорту большое внимание.

    По мнению парламентария, в США выстроена система спорта так, что внутренние соревнования, к примеру, по плаванию, бывают интереснее, чем чемпионат мира по плаванию, Журова предположила, что Губерниев указывал именно на это.

    С болельщиками в США работают так, что внутренние соревнования в стране считаются выше, чем мировые первенства.

    «Кто мешает и нам так сделать? Начать хотя бы с фигурного катания. Я уже целый год говорю, что нужно сделать лигу фигурного катания, лигу художественной гимнастики, где все будут видеть, что уровень выступлений здесь значительно выше, чем на любом мировом первенстве», – добавила собеседница.

    Ранее Губерниев называл отличной церемонию открытия Олимпиады в Париже. Говоря о загрязнении Сены, не позволившей триатлонистам перед выступлением потренироваться, комментатор призвал решать собственные проблемы внутри России.

    Коментарии (30)
    29 июля 2024, 13:19 • Новости дня
    Стала известна причина смерти Шинейд О’Коннор

    The Guardian: Причиной смерти Шинейд О’Коннор стала болезнь легких и бронхиальная астма

    Стала известна причина смерти Шинейд О’Коннор
    @ Brent Perniac/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и бронхиальная астма стали причиной смерти ирландской певицы Шинейд О’Коннор, сообщила газета The Guardian со ссылкой на запись в свидетельстве о смерти певицы.

    Как пишет издание, первый муж и близкий друг О’Коннор Джон Рейнолдс оформил свидетельство о смерти в Лондоне 24 июля 2024 года, в котором говорится, что смерть наступила вследствие «обострения хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы в сочетании с легкой формой инфекции нижних дыхательных путей», передает ТАСС.

    Ранее британский коронер, который расследовал причину смерти ирландской певицы Шинейд О’Коннор, подтвердил, что она наступила по естественным причинам.

    Напомним, О’Коннор умерла в июле 2023 года в возрасте 56 лет.

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    29 июля 2024, 19:23 • Новости дня
    В Одессе решили переименовать названные в честь знаменитых одесситов улицы
    В Одессе решили переименовать названные в честь знаменитых одесситов улицы
    @ Viacheslav Onyshchenko/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава администрации Одесской области Олег Кипер подписал распоряжение о переименовании 84 одесских топонимов, пишут СМИ.

    Согласно документу, Пушкинская улица получит название Итальянская, Паустовского – 28-й бригады, Армейская – Независимости, а Бунина – Нины Строкатой, пишет издание «Страна».

    Также планируется переименовать улицы, носящие имена коренных одесситов: улица Бабеля станет улицей Дмитрия Иванова, Ильфа и Петрова – Семьи Глодан, а бульвар Жванецкого станет бульваром Военно-морских сил.

    Кроме того, изменится название Думской площади. Ее новое название – Биржевая. Улица Мариинская станет улицей Олега Кушнира.

    Ранее в Харькове решили переименовать 48 улиц и три станции метро.

    Коментарии (19)
    29 июля 2024, 13:27 • Новости дня
    Сына миллиардера Бажаева отправили под арест на два месяца
    Сына миллиардера Бажаева отправили под арест на два месяца
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сын бизнесмена-миллиардера Мусы Бажаева Тимур помещен под стражу по решению Замоскворецкого суда Москвы, его обвиняют в нападении на полицейского.

    Бажаеву избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 сентября, передает ТАСС.

    ГУ МВД по Москве сообщало, что Тимур Бажаев напал на правоохранителя, который запретил ему идти на закрытую территорию олимпийского комплекса «Лужники» в Москве.

    Коментарии (60)
    30 июля 2024, 08:51 • Новости дня
    По факту массового нарушения миграционного законодательства в Одинцово завели дело

    СК возбудил дело о халатности из-за нарушений миграционного законодательства в Одинцово

    По факту массового нарушения миграционного законодательства в Одинцово завели дело
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц Одинцовского городского округа Московской области после жалоб местных жителей и ветеранов боевых действий.

    В Telegram-канале СК указано, что в обращении к главе ведомства заявители выразили обеспокоенность в связи с массовыми нарушениями миграционного законодательства в Одинцово. По их мнению, бездействие местных властей негативно сказывается на криминогенной обстановке в регионе.

    Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль и потребовал от подчиненных представить ему доклад о ходе следственных действий.

    Кроме того, Следственный комитет начал доследственную проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

    Накануне лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать в России «кодекс мигранта».

    Напомним, СК предложил создать единую межведомственную базу для сбора и учета информации о мигрантах.

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    29 июля 2024, 20:40 • Новости дня
    Американские военные начали переброску танков и БМП из Германии в Польшу

    Radio Zet: США перебрасывают тяжелую технику в Польшу

    Американские военные начали переброску танков и БМП из Германии в Польшу
    @ US Joint Staff/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты перебрасывают военную технику, включая танки и боевые машины пехоты (БМП), с немецких военных баз в Польшу для усиления восточного фланга Североатлантического альянса, сообщили СМИ.

    Как передает радиостанция Radio Zet, американские военные перебрасывают в Польшу значительное количество тяжелой бронетехники. В частности, речь идет о 87 танках и 150 боевых машинах пехоты. Вся техника будет сосредоточена на складах в городе Повидз, расположенном на северо-востоке Польши, пишут «Известия».

    По данным СМИ, эта операция является частью заранее запланированных мероприятий по усилению восточного фланга НАТО. Выбор Польши в качестве места дислокации дополнительной военной техники обусловлен ее географическим положением и непосредственной близостью к границам России.

    Ранее сообщалось, что США не планируют перебрасывать дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot из Польши на Украину.

    Коментарии (11)
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      Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».

      3 комментария
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Франция конвертировала свою культуру в похабство

      Вокеизм – это ненависть гопника к ботанику со скрипкой. Гопник осознает существование мира высокой культуры, куда он не вхож, не потому, что его не пустят, а потому что этот мир предполагает интересы, выходящие за пределы простейших удовольствий, и усилия, которые он не может и не хочет прилагать.

      10 комментариев
    • Андрей Полонский Андрей Полонский
      Русских тоже надо защищать

      Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.

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