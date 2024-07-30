Вокеизм – это ненависть гопника к ботанику со скрипкой. Гопник осознает существование мира высокой культуры, куда он не вхож, не потому, что его не пустят, а потому что этот мир предполагает интересы, выходящие за пределы простейших удовольствий, и усилия, которые он не может и не хочет прилагать.0 комментариев
Землю накрыла магнитная буря
Леус: Магнитная буря накрыла Землю, пик ее активности в Москве ожидается с 15.00 вторника
Магнитная буря началась на Земле, пик ее активности в столице ожидается во второй половине дня, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, началась магнитная буря, ее пик будет сегодня во второй половине дня с 15.00 до 18.00, передает ТАСС.
Леус также рассказал, что в Москве и области во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди в центре города ожидается 20–22 градуса тепла, по области – от 18 до 24 градусов. Ветер северный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 737 мм ртутного столба.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, чем опасны магнитные бури – 2024.