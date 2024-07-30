Землю накрыла магнитная буря

Леус: Магнитная буря накрыла Землю, пик ее активности в Москве ожидается с 15.00 вторника

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, началась магнитная буря, ее пик будет сегодня во второй половине дня с 15.00 до 18.00, передает ТАСС.

Леус также рассказал, что в Москве и области во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди в центре города ожидается 20–22 градуса тепла, по области – от 18 до 24 градусов. Ветер северный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 737 мм ртутного столба.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, чем опасны магнитные бури – 2024.