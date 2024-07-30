Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.7 комментариев
Нефть подешевела на рисках уменьшения спроса
Мировые цены на нефть снизились на рисках уменьшения спроса
Мировые цены на нефть во вторник начали снижаться на рисках снижения мирового спроса.
Цена октябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.27 снижалась на 0,42% – до 78,72 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – также на 0,42%, до 75,49 доллара, передает РИА «Новости»
Аналитики отмечают риски, связанные с возможным уменьшением спроса на нефть, в первую очередь в Китае.
«Учитывая ожидания, что Китай будет доминировать в росте мирового спроса, снижение спроса в этой стране будет сказываться на мировом балансе», – цитирует Bloomberg представителя ING Groep NV Уоррена Паттерсона.