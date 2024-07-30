Нефть подешевела на рисках уменьшения спроса

Мировые цены на нефть снизились на рисках уменьшения спроса

Цена октябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.27 снижалась на 0,42% – до 78,72 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – также на 0,42%, до 75,49 доллара, передает РИА «Новости»

Аналитики отмечают риски, связанные с возможным уменьшением спроса на нефть, в первую очередь в Китае.

«Учитывая ожидания, что Китай будет доминировать в росте мирового спроса, снижение спроса в этой стране будет сказываться на мировом балансе», – цитирует Bloomberg представителя ING Groep NV Уоррена Паттерсона.