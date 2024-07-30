Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.5 комментариев
Трамп раскритиковал действия Байдена по планам реформы Верховного суда США
Трамп раскритиковал Байдена за озвученные без консультаций с Сенатом планы реформировать Верховный суд США
Отказ президента США Джо Байдена от консультаций с демократами в Сенате относительно предлагаемой им реформы Верховного суда типичен для нынешнего главы Белого дома, заявил кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп.
«Что ж, это типичный Байден», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Спикер контролируемой республиканцами Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что «опасный гамбит» Байдена и вице-президента Камалы Харрис «мертв по прибытии в Палату представителей».
Напомним, Байден предложил ограничить 18 годами срок полномочий судей Верховного суда, ввести для них этический кодекс, а также поправки к конституции, запрещающей абсолютный иммунитет для экс-президентов.