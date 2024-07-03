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Жара с рекордными температурами зафиксирована в 40 населенных пунктах России
Температурные рекорды зафиксированы за минувшие сутки в 40 населенных пунктах России, девять из них – в региональных центрах, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, на фоне аномальной жары, охватившей Русскую равнину и юг Дальнего Востока, прошедшие сутки отмечены очередной серией из 40 температурных рекордов, из них девять зафиксированы в региональных центрах, передает ТАСС.
Тишковец напомнил, что рекордная жара была во вторник в Москве – воздух в столице прогрелся до +32 градусов (предыдущий температурный рекорд – +31,9 градуса был установлен в 1890 году). Кроме того, рекордные показатели были отмечены в Твери – +33,7 градуса (+32,9 градуса было в 1999 году), в Брянске – + 32,3(+ 30,7 в 1991 году), во Владимире – +32,3 (+ 30 в 1964 году), в Туле – +31,8 (+ 30,6 в 1991 году), в Вологде – +30,6 (+ 30,2 в 1999 году), во Владивостоке – +27,4 (+ 27,3 в 1994 году), в Симферополе – +35,3 (+ 34,5 в 1938 году), в Запорожье – +35,5 (+35 в 1991 году).
Также рекорды были зафиксированы в Керчи, Ялте, Мариуполе, Коломне, Можайске, Переславле-Залесском, Мамакане, Анапе, Вязьме, Рыбинске, Балаганске, Приморско-Ахтарске Баргузине, Сретенске, Хамар-Дабане, и некоторых других городах и населенных пунктах.
«Сегодня «язык» тепла будет ориентирован из Донбасса через Черноземье, Среднее Поволжье, Волго-Вятский регион, Пермский край и Средний Урал, а значит в этих регионах возможны новые температурные рекорды», – добавил Тишковец.
Ранее в России зафиксировали 28 температурных рекордов для 1 июля.