Путин обратил внимание на аварийное жилье и водоснабжение в ДНР

Tекст: Валерия Городецкая

«Есть некоторые темы, некоторые проблемы, которые требуют особого нашего внимания. Это аварийное жилье. Свыше 27% жилого фонда в республике, – сказал глава государства. – Все это связано и с боевыми действиями, да и просто с тем, что долгие годы, десятилетиями, может быть, в прежние времена не уделяли этому должного внимания».

Вторая проблема – водоснабжение, указал Путин, передает ТАСС. «На эти темы вас прошу обратить внимание и обращаю всегда внимание правительства», – подчеркнул он.

В свою очередь Пушилин доложил главе государства о росте заработных плат в республике. По его словам, за первые четыре месяца этого года рост средней зарплаты составил 40% относительного аналогичного периода прошлого года, до 49600 рублей. «Планируем, [что] к концу года <…> зарплата средняя должна вырасти до 54 тыс. 100 рублей», добавил он.

Глава ДНР также сообщил, что с начала года на территории республики возобновили работу четыре промышленных предприятия, до конца года возобновят работу еще 15.

Напомним, в понедельник Путин провел встречу с главой ДНР Пушилиным.