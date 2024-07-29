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Синоптик объяснил причину ухудшения погоды в столичном регионе
Синоптик Шувалов пообещал возвращение лета в Москву к концу недели
В существенном понижении температуры и дождях во всем столичном регионе на протяжении почти всей рабочей недели виновен обширный циклон, проходящий на границе с Россией и Белоруссией, рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Улучшения погоды стоит ждать уже к пятнице.
«Этот процесс изменения погоды в столичном регионе коренным образом отличается от тех, которые наблюдались в первой половине и большую часть июля. Тогда преобладало поле высокого давления, редкими были дожди. Мы до сих пор имеем только по Москве 60% месячной нормы. Сейчас синоптическая ситуация меняется, на европейскую территорию выскакивает обширный циклон», – говорит Шувалов.
Он рассказывает, что данный циклон хорошо выражен в поле осадков, облачности и тому подобное, приходится не на полтора дня, а практически на целую неделю. На данный момент его центр расположен где-то на границе между Россией и Белоруссией, но к концу недели он дойдет до юга Республики Коми. В пятницу центр циклона окажется где-то в районе Сыктывкара, при этом он уже заполнится холодным воздухом – будет претерпевать одну из последних стадий своего существования.
«Москвичам нужно приготовиться к четырем дням облачной погоды с дождями и прохладой. Температурный максимум в эти дни составит 20–21 градус тепла. И только с пятницы, когда этот циклон отправится в Коми и начнет там портить погоду, жители столицы могут рассчитывать на улучшения: прекращение дождя, выход солнца и постепенное повышение температуры», – делится синоптик.
По словам специалиста, сначала, в пятницу, жители и гости столицы могут рассчитывать на температуру в дневное время до 22–24 градусов, а уже в воскресенье вполне возможно повышение до 24–26.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей столицы, что в Москве «на семь-девять дней кончится лето». До конца текущей недели в столичном регионе прогнозируется понижение температуры до 19 градусов, а в самой Москве – до 20.