Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.0 комментариев
Губерниев заступился за власти Франции, допустившие загрязнение Сены
Губерниев заступился за власти Франции, допустившие загрязнение Сены перед Олимпиадой
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, говоря о загрязнении в реке Сене в Париже, не позволившем провести там тренировочный заплыв триатлонистов, призвал решать экологические проблемы России.
«Самая главная новость сейчас, как же мы жить теперь будем? У нас все реки чистые, мы же каждый раз купаемся в Москве-реке, у нас же чистейшие водоемы», – сказал комментатор в беседе с РИА «Новости».
Он призвал решать российские проблемы и отметил, что с триатлонистами во Франции «как-то сами разберутся».
Ранее второй подряд тренировочный заплыв триатлонистов, который должен был состояться 29 июля, отменили из-за загрязнения реки Сены. Сами соревнования пройдут 30 и 31 июля.
Напомним, Губерниев называл отличной церемонию открытия Олимпиады в Париже.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова также заявила, что церемония была «красочной и оригинальной».