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Первые товары через торговый дом Молдавии доставили в Россию
Первые товары молдавских производителей через торговый дом Молдавии уже доставлены в Россию, сообщил руководитель молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.
По его словам, торговый дом уже начал действовать, первые товары, а именно фрукты, уже привезены в Россию, передает ТАСС.
По словам Шора, продолжается работа над открытием непосредственно офиса торгового дома. «В первую очередь у нас была задача дать возможность молдавским фермерам ввести сюда товары. Первые фуры уже приехали», – добавил он.
Ранее Шор заявил, что молдавский оппозиционный блок «Победа» запускает кампанию по агитации за сближение с ЕАЭС.