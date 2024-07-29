Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.26 комментариев
Цены на нефть выросли на фоне геополитических рисков
Мировые цены на нефть пошли в рост на фоне геополитических рисков
Мировые цены на нефть в понедельник увеличились на фоне геополитических рисков вокруг стран Ближнего Востока.
Цена октябрьских фьючерсов на марку Brent ро состоянию на 7.35 растет на 0,37% – до 80,58 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,26%, до 77,36 доллара, передает РИА «Новости».
Эксперты отмечают смещение фокуса внимания с опасений относительно спроса со стороны главного импортера нефти Китая на геополитическую ситуацию между государствами Ближнего Востока.
«Опасения по поводу экономики Китая влияли на цены на прошлой неделе. ... Но эти опасения, возможно, уступят место растущим геополитическим рискам на Ближнем Востоке», – цитирует Bloomberg аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара.