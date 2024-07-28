В Киеве заговорили о начале голода и гражданской войны на Украине

Экс-советник Кучмы Соскин: В феврале на Украине начнется голод из-за недостатка зерна

Tекст: Вера Басилая

По словам аналитика, уже к осени финансово-экономический организм Украины будет уничтожен, если сохранится существующий темп разрушения промышленных и хозяйственных ресурсов, передает РИА «Новости».

Соскин отметил, что украинское зерно активно продается, на продовольствие может остаться только на пару месяцев. Он считает, что в феврале на Украине начнется голод, а «полный коллапс» экономики наступит уже осенью, что и приведет к гражданской войне.

Газета ВЗГЛЯД писала о наступлении энергетической катастрофы на Украине.