Ремонт на железнодорожных путях завершили после диверсий во Франции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, ремонт на всех высокоскоростных линиях, пострадавших в результате диверсии, окончен, движение будет возобновлено, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что движение французских высокоскоростных поездов (TGV) сильно нарушено на ряде линий в день открытия Олимпийских игр после умышленных поджогов.