Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.11 комментариев
Ремонт на железнодорожных путях завершили после диверсий во Франции
Ремонтные работы на железнодорожных путях после серии поджогов, совершенных во Франции, завершены, говорится в сообщении Национальной компании железных дорог Франции (SNCF).
Как говорится в сообщении, ремонт на всех высокоскоростных линиях, пострадавших в результате диверсии, окончен, движение будет возобновлено, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что движение французских высокоскоростных поездов (TGV) сильно нарушено на ряде линий в день открытия Олимпийских игр после умышленных поджогов.