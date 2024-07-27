Арестовано имущество задержанного за коррупцию генерала Булгакова

Эксперт: Дни премьерства Нетаньяху сочтены

Политолог Ципис: Республиканцы и демократы намерены прекратить конфликт на Ближнем Востоке в ближайшее время

«В американской политике сейчас нет сил, заинтересованных в продолжении конфликта на Ближнем Востоке. Ни республиканцы, ни демократы не видят благоприятных перспектив в противостоянии Израиля и ХАМАС. Поэтому обе партии выразили желание остановить боевые действия, однако их подходы по достижению этой цели отличаются», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

«Демократы оказались крайне зависимыми от мнения пропалестинских активистов. Они склонны к критике Израиля и с пониманием относятся к ограничениям, предлагаемым в отношении еврейского государства. Дональд Трамп, в свою очередь, не собирается прекращать поддержку Израиля, однако риторически пытается вынудить страну прекратить затянувшийся конфликт», – подчеркивает он.

«При этом в самом Израиле наблюдается серьезный политический раскол. Местные левые активно давят на Биньямина Нетаньяху с требованиями начать переговоры с ХАМАС, в то время как правые настаивают на продолжении боевых действий. На этом фоне решения, принятые премьер-министром в ближайшем будущем, окажут максимальное воздействие на всю страну», – отмечает собеседник.

«Учитывая его поездку в США, можно сказать, что Нетаньяху в настоящий момент настроен содействовать прекращению огня. Это ставит под колоссальный удар налаженную им коалицию правых сил. Скорее всего, его дни во власти сочтены, но пойти против воли Вашингтона он не может. Однако до окончания выборов в Штатах он не будет предпринимать серьезных действий», – акцентирует эксперт.

«Нетаньяху попытается дотянуть до ноября: текущее положение дел на Ближнем Востоке будет сохраняться. Ему нужно понять, с кем именно предстоит более предметно обсуждать вопрос завершения конфликта. Скорое прекращение огня уже неоспоримо, однако важно понять, на чьих условиях будет достигаться столь значимое решение», – заключил Ципис.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Вашингтоне встретился с Джо Байденом и Камалой Харрис. На повестке был вопрос о прекращении огня в секторе Газа. Как сообщила пресс-служба Белого дома, президент США заявил главе еврейского государства о необходимости «закрыть оставшиеся пробелы» и заключить сделку с палестинским движением ХАМАС, чтобы как можно скорее освободить заложников. Байден также подтвердил приверженность Вашингтона безопасности Израиля «от всех угроз» со стороны Ирана, «Хезболлы» и хуситов.

С призывом как можно скорее согласовать с палестинским движением прекращение огня к Нетаньяху обратилась и Харрис. По ее словам, это необходимо сделать, чтобы «положить конец страданиям местных жителей и обеспечить палестинскому народу право на свободу, достоинство и самоопределение». «Я изложила премьеру свою серьезную обеспокоенность в том числе большим числом жертв среди мирного населения сектора Газа», – сказала вице-президент США на пресс-конференции.

Как сообщили источники портала Axios, представители еврейского государства «были застигнуты врасплох заявлением Харрис на камеру и ошеломлены ее тоном». По их оценкам, ее заявление по итогам встречи с премьером Израиля было сказано гораздо жестче, чем то, что она говорила в ходе переговоров. Нетаньяху был также расстроен тем фактом, что Харрис говорила о сделке с ХАМАС как о полном окончании войны, что противоречит позиции еврейского государства.

Впрочем, риторику демократов поддержал и республиканец Дональд Трамп. Встреча кандидата в президенты США от Республиканской партии с Нетаньяху должна состояться в пятницу. Накануне Трамп заявил: «Израиль должен прекратить войну в Газе, и сделать это следует быстро». Его слова приводит The New York Times.

Напомним, переговоры Израиля с ХАМАС продолжаются уже несколько месяцев. В конце мая Байден предложил проект трехэтапного соглашения о прекращении огня. Предполагалось, что стороны достигнут окончательного прекращения боевых действий при полном выводе армии обороны Израиля из Газы для освобождения израильских заложников.

Нетаньяху заявил, что поддерживает этот план, а все препятствия чинит ХАМАС. При этом, по его словам, Израиль продолжит военное давление на палестинских радикалов, поскольку, по его версии, это приближает заключение соглашения об освобождении заложников.