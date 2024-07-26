  • Новость часаУкраинские беспилотники уничтожены над Брянской областью
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Центробанк спасает Россию от повышения цен
    Журова объяснила ошибочность выбора Парижа как столицы Олимпиады
    Названы доходы и имущество семьи экс-замминистра Булгакова
    Дробницкий спрогнозировал ход дебатов Трампа и Харрис
    Пожарные спасли 25 человек из горящей многоэтажки в Ульяновске
    Названа причина задержания экс-замглавы Минобороны Булгакова
    Хинштейн объяснил свои слова о «замедлении YouTube»
    В Париже стартовала церемония открытия летних Олимпийских игр
    Эксперт: Дни премьерства Нетаньяху сочтены
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Не приведи Господь исчерпать долготерпение русского народа

    Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.

    18 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Мегаполис должен быть разрушен

    Наши урбанисты и градоначальники, которые как под копирку из западных учебников говорят о «городах-сервисах», уже показали, кого, собственно, такие города-сервисы воспитывают. Это «креативный класс», для которого вместо понятия Родина – есть урбанистический организм, который должен предоставлять услуги.

    31 комментарий
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Манипуляции и индивидуализм превратили США в опасного идиота

    Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.

    19 комментариев
    26 июля 2024, 22:22 • Новости дня

    «Таврида.АРТ» открыла крупнейшую на юге России студию

    «Таврида.АРТ» открыла крупнейшую на юге России студию кино, веб- и телепроизводства

    Tекст: Антон Антонов

    На Фестивале молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» состоялось торжественное мероприятие по случаю завершения строительства первой очереди Студии «Юг.Кино».

    На мероприятии была презентована модель работы нового павильона, представители власти и медиаиндустрии поздравили команду Студии с запуском, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко заявил: «Завершение строительства первой очереди Студии «Юг.Кино» – это событие, которого мы все давно ждали. Наши выдающиеся режиссеры ехали в Крым за удивительными пейзажами, невероятной природой, но, пожалуй, больше все-таки за вдохновением. Что-то есть такое в Крыму кипящее, бурлящее. И если выбирать самое главное место для вдохновения, то это, конечно же, арт-кластер «Таврида».

    «Не зря решением президента это уже не только летние образовательные заезды и фестиваль, а еще и круглогодичная Академия для творцов, через которую проходят десятки тысяч талантливых, творческих, ярких, неординарных людей со всей страны. Их энергия кипит здесь и уже превратилась в музыкальные произведения, мюзиклы, стихи, новые песни и фильмы, многие из которых задумывались здесь, создавались здесь и будут продолжать сниматься здесь», – отметил он.

    Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости «отдать должное всем, кто в этот проект вложил душу и сердце», поблагодарил строителей и проектировщиков.

    «Теперь очень важно вложить в проекты, которые будут сниматься в этой Студии, правильные смыслы и ценности. Я уверен, что для этого все условия созданы. И осталось только, наверное, самое сложное: талант молодых людей конвертировать в те произведения, которые бы и через 100 лет в виде афиш висели бы здесь и радовали наше будущее – нашу молодежь, ради которой мы все это делаем», – сказал он.

    Студия «Юг.Кино» на базе арт-кластера «Таврида» – крупнейший павильонный и натурный комплекс для съемок полного цикла любых медиапроектов, а также профессиональный хаб для съемок по всему югу России, в том числе в новых регионах.

    Трехэтажный комплекс занимает территорию в 5 тыс. кв. м и включает в себя три съемочных павильона, где будут проходить съемки, театральные постановки, кинопоказы и индустриальные мероприятия. В здании оборудованы монтажные, просмотровые, гримерные и костюмерные, а также фотостудия, комнаты компьютерной графики и звукозаписи. Все помещения будут оснащены современным высокотехнологичным оборудованием.

    Помимо этого, в дальнейших планах значится постройка вспомогательной инфраструктуры: цеха по производству декораций, складов, административных и технических помещений и парка кинодекораций.

    Руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин сообщил, что «Студия «Юг.Кино» начнет активную работу с 2024 года, есть договоренности о съемках как минимум двух сериалов.

    «Сегодня здесь, на сцене, стоит, конечно, не вся, но все же часть команды, которая так или иначе работала над тем, чтобы павильонный комплекс, а в будущем, мы надеемся, центр компетенций, появился в арт-кластере «Таврида». Эту команду можно назвать очень просто. Это команда Российской Федерации, потому что в ней есть и представители власти, и творцы, и строители, и продюсеры, и, в общем, люди из абсолютно разных индустрий», – сказал он.

    Спикерами также стали гендиректор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский, глава ДНР Денис Пушилин, министр культуры Крыма Татьяна Манежина, зампредседателя Совмина Крыма Ирина Кивико, гендиректор ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» Денис Аксенов, продюсер, основатель кинокомпании «Бабблгам Продакшн» (BBG Production) Андрей Кретов, продюсер Prospect Production Сергей Бородин, продюсер и генеральный директор «Всемирных русских студий» Юрий Сапронов, российский и узбекский киноактер, режиссер, сценарист и продюсер Джахонгир Файзиев.

    На мероприятии Государственным фондом кинофильмов была представлена уникальная выставка коллекции плакатов «Национальные бренды БРИКС» к импортным фильмам, в том числе к тем, которые с успехом шли в советском прокате.

    В дни проведения фестиваля в Студии «Юг.Кино» пройдет серия кинопоказов, спектаклей и музыкальных перформансов. 26 июля съемочной группой была представлена первая серия сериала «Ландыши. Операция любовь» (проект создан при поддержке ИРИ), а в соседнем зале на театральной сцене прошел спектакль «Терская история».

    27 июля будут представлены проекты «Национальность.ru» (создан при поддержке ИРИ), «Кому на Руси шить хорошо – 2» (создан при поддержке ИРИ), отреставрированное кино «Не болит голова у Дятла» (ФГБУК «Госфильмофонд») и спектакль – этно-хоррор «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 28 июля гостей ожидает эксклюзивная премьера фильма «Юг» (ОККО), показ фильма «Под двумя небесами», просмотр фильма «Июньская полынь» и встреча с его создателями, а также кинопоказ короткометражных фильмов от молодежных творческих сообществ арт-кластера «Таврида» и спектакль «Масторава».

    Напомним, в Крыму в пятницу стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», посвященный молодому искусству, в 2024 году мероприятие проходит под обновленным названием «Фестиваль молодого многонационального искусства».

    26 июля 2024, 16:28 • Новости дня
    Названы доходы и имущество семьи экс-замминистра Булгакова

    Значительная часть имущества Булгакова оформлена на его жену

    Названы доходы и имущество семьи экс-замминистра Булгакова
    @ Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Арестованный по делу о коррупции бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков, согласно его последней открытой декларации, заработал 15,2 млн рублей в 2018 году, а в 2010 году его супруга приобрела земельный участок площадью 23 сотки и дом размером более 620 кв. метров.

    Согласно данным деклараций, доход Булгакова в 2018 году составил более 15 млн рублей, а вместе с супругой они владеют квартирой площадью 109 кв. метров. Остальная часть имущества семьи оформлена на его жену, передает РИА «Новости».

    В их собственности находятся три земельных участка, самый крупный из которых составляет 23 сотки, а также жилой дом площадью более 620 кв. метров, приобретенные в 2010 году. Премиальный кроссовер Lexus RX350, согласно декларации за 2019 год, также записан на имя жены. Автомобиль был куплен в 2013 году как замена другому кроссоверу Lexus.

    Доход супруги Булгакова в 2018 году составил 226 тыс. рублей. Подобные суммы она получала на протяжении 2009–2017 годов, за исключением 2010 года, когда она продала земельный участок с домом.

    ФСБ и СК ранее сообщили, что Булгаков арестован по делу о коррупции. Он отвечал за материально-техническое обеспечение ВС России в Минобороны.

    Коментарии (30)
    26 июля 2024, 10:49 • Новости дня
    Ударом «Искандера» уничтожены РСЗО HIMARS, «Грады» и танки в Краматорске

    Минобороны: Ударом «Искандера» по складу в Краматорске уничтожены РСЗО HIMARS, «Грады» и пять танков

    Ударом «Искандера» уничтожены РСЗО HIMARS, «Грады» и танки в Краматорске
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России ракетным ударом комплекса «Искандер-М» поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Краматорске, где были уничтожены РСЗО HIMARS и «Град», пять танков, сообщили в Министерстве обороны.

    Ракетно-артиллерийское вооружение 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и танки скрытно хранились в промзоне Краматорска. «Искандер» уничтожил РСЗО HIMARS, пять РСЗО «Град», пять танков и до десяти бронемашин ВСУ, следует из сообщения в Telegram-канале Министерства обороны.

    Ранее координатор николаевского подполья Лебедев сообщил о российском ударе по складу дальнобойных ракет ВСУ в Краматорске.

    Украинские СМИ сообщили, что после взрыва в районе Краматорска начался сильный пожар.

    Коментарии (12)
    26 июля 2024, 12:06 • Новости дня
    В Совфеде ответили на слова Кулебы о невозможности склонить Украину к переговорам

    Сенатор Климов: Украину склонить к переговорам могут успехи российских военных

    В Совфеде ответили на слова Кулебы о невозможности склонить Украину к переговорам
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Слова Дмитрия Кулебы о невозможности «склонить» Украину к переговорам звучат нелепо. Во-первых, если Киеву поступит соответствующее указание из США или Британии, то они подчинятся. Во-вторых, переубедить офис Зеленского могут успехи российской армии, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов в ответ на заявления главы украинского МИД.

    «Украинские чиновники – обычные наемники. Так, Владимир Зеленский – это актер, которого наняли на роль президента. Дмитрий Кулеба – это человек, ставший министром иностранных дел по согласованию с Вашингтоном и Лондоном. Задача этих персонажей сводится к тому, чтобы выдавать себя за субъектов международной политики. Действуют же они по заранее согласованному сценарию», – отметил сенатор Андрей Климов.

    Поэтому, как указал собеседник, слова Кулебы о якобы невозможности «склонить» Украину к переговорам звучат нелепо. «Это сотрясание воздуха. Если в Киеве получат соответствующее указание из США или Британии, то они будут его исполнять. Если же ослушаются, то их уволят и выведут из игры», – пояснил парламентарий.

    При этом, по мнению Климова, рассчитывать на то, что после президентских выборов в США офис Зеленского «склонят» к переговорам, не стоит. «В Америке есть люди, по-разному относящиеся к событиям на Украине и по-разному понимающие способы удержания американского господства в мире. Вместе с тем некоторые акценты в геополитической игре все же могут быть смещены», – допустил он. Сенатор не исключает, что Вашингтон начнет больше внимания уделять Тайваню, Ближнему Востоку, а также региону Закавказья.

    «На этом фоне нам надо продолжать настойчиво и профессионально делать то, что мы делаем. Чем серьезнее будут наши успехи на поле боя, тем больше у нас появится возможностей для того, чтобы закрепить их на политико-правовом направлении», – заключил Климов.

    Напомним, Дмитрий Кулеба заявил, что Киев никто не склонит к переговорам. Так он прокомментировал свой визит в Китай. «Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить, и мы сами будем принимать любые решения», – подчеркнул глава МИД Украины.

    Кулеба утверждает, что от китайского коллеги Ван И «очень четко» прозвучало, что позиция по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины незыблема для Пекина. Украинский министр также сообщил, что Киев получил «четкий сигнал», что Китай не ищет каких-либо временных решений конфликта, а работает над его устойчивым решением. «Я говорил о важности именно справедливого мира, а не любого мира. И мой китайский коллега сам добавил: справедливого и длительного. Это очень важно», – заверил Кулеба.

    При этом в среду на встрече с Ван И он сделал заявление о готовности Украины к переговорам с Россией. Об этом же в тот день сообщала официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Позже в украинском внешнеполитическом ведомстве подтвердили данную информацию, указав, что Киев готов вести переговоры с Москвой «на определенном этапе». В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что подобный посыл украинских представителей идет в унисон с российской позицией, однако нужно дождаться деталей.

    Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя посоветовал украинским властям поторопиться с переговорами. «Если он (Владимир Зеленский) действительно дозрел до разговора о мире, то у него перед глазами есть выдвинутые российским президентом месяц назад мирные предложения. И советуем ему поторопиться: ничего лучше Украина уже точно не получит», – сказал дипломат. 

    В последнее время на Украине все чаще говорят о необходимости переговоров с Россией. Некоторые наблюдатели связывают это с возможным возвращением в Белый дом Дональда Трампа. Он, к слову, уже провел телефонный разговор с Зеленским, в котором объяснил украинской стороне необходимость завершения конфликта. Трамп назвал Россию «военной машиной» и напомнил, что русские победили Адольфа Гитлера и Наполеона.

    Коментарии (19)
    26 июля 2024, 13:38 • Новости дня
    Дробницкий спрогнозировал ход дебатов Трампа и Харрис

    Американист Дробницкий: Харрис создают образ «прокурора Трампа»

    Дробницкий спрогнозировал ход дебатов Трампа и Харрис
    @ IMAGO,Michael Reynolds/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Демократы хотят реванша. По их мнению, новый боец Камала Харрис на дебатах порвет Дональда Трампа «как тузик грелку». Другое дело, что республиканцы не спешат принимать бой, пока в Демпартии официально не определились с кандидатом, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Харрис заявила о готовности выйти на дебаты с Трампом.

    «Дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис могут состояться в сентябре, однако до этого Демпартия должна провести конференцию и решить вопрос с официальной номинацией кандидата», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. До тех же пор, по прогнозам собеседника, республиканцы и демократы продолжат лишь обмениваться взаимными упреками.

    Он напомнил, что Трамп уже сыронизировал, что не спешит соглашаться на дебаты, потому что в Демпартии могут еще десять раз передумать. «Выбранная Республиканской партией тактика – «мы побьем вас потом, когда вы сами себя измордуете» – может сыграть им на руку», – уточнил спикер.

    «Вместе с тем республиканские стратеги уверены: дебатировать с Харрис нужно, потому что она обязательно скажет какую-нибудь глупость. И она, скорее всего, действительно это сделает, поскольку, во-первых, сама политически недалекая, а во-вторых, у нее очень непрофессиональный штаб. Предвыборный ролик тому подтверждение», – указал аналитик. Более того, без ребрендинга и помощи со стороны команды Барака Обамы реальные рейтинги Камалы Харрис в скором времени начнут падать, прогнозирует Дробницкий.

    Демократы же пытаются использовать ситуацию в своих интересах. «Они очень хотят реванша. По их мнению, новый боец – молодая по сравнению с президентом Харрис – на дебатах порвет Трампа «как тузик грелку». Хотя то же самое в Демпартии говорили и о Байдене, но ссылались на опыт и достижения политика», – указал политолог.

    При этом даже ничью демократы выдадут за большую победу. «Их цель – зарядить прессу, чтобы потом журналисты кричали, что Харрис на две головы выше Трампа», – пояснил аналитик. Вместе с тем многое будет зависеть от правил проведения дебатов, вопросов, поведения модераторов. Американист прогнозирует: Харрис в ходе дискуссии с республиканцем, если она все же состоится, будет повторять традиционные программные вещи.  

    «Ей уже создают образ «прокурора Трампа». На дебатах она может выступить с критикой в адрес экс-президента. Тот станет оппонировать: Харрис поддерживала дефинансирование полиции, а теперь метит на роль главного копа», – предположил Дробницкий. Аналитик также указал: подобные нападки Харрис будут свидетельствовать о том, что Трампа в случае победы демократов посадят, но это – игра на обострение, которая в конечном счете приблизит гражданскую войну в США.

    Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что готова к дебатам с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом. По ее словам, избиратели заслуживают услышать эту дискуссию. При этом она обвинила Трампа в том, что он, по ее словам, «дал задний ход». «Он ранее согласился на это, а теперь, кажется, он пошел на попятную, но я готова», – сказала Харрис, ее слова приводит РИА «Новости».

    Предвыборный штаб Трампа заявил, что не согласится на предвыборные дебаты кандидата с Харрис, пока демократы официально не определятся с ее кандидатурой, сообщает The Hill. Пресс-секретарь экс-президента США Стивен Чанг назвал Харрис «марксистской мошенницей» и отметил, что многие в Демократической партии убеждены, что она не сможет победить Трампа, и они ждут кого-нибудь получше». В связи с этим, сказал Чанг, «было бы неуместно договариваться с Харрис, потому что демократы все еще могут передумать».

    Изначально предполагалось, что второй раунд дебатов состоится 10 сентября на телеканале ABC, однако тогда в планах было участие действующего президента США Джо Байдена, который, напомним, решил выйти из гонки. В связи с этим команда Трампа заявила, что пока не может точно обещать свое участие. В среду близкий к республиканцам телеканал Fox News предложил провести дебаты на их площадке 17 сентября.

    В четверг Харрис официально объявила, что будет участвовать в выборах на пост президента, представляя Демократическую партию. Об это она сообщила на своей странице в соцсети X (ранее Twitter, соцсеть заблокирована в РФ). Харрис прикрепила агитационное видео, в котором обещает на высшем государственном посту бороться против нелегального применения огнестрельного оружия, за защиту детей от бедности, доступное здравоохранение и всеобщее равенство перед законом.

    Однако пользователи Сети не оценили ролик. «Ты – Камала Харрис, и ты получила ноль голосов в праймериз Демократической партии», – написал пользователь real_defender. Другой комментатор отметил, что Харрис баллотируется в то время, когда в США высокая инфляция, большие налоги и открытые границы. «Ты – Камала Харрис, и у тебя самый низкий рейтинг среди всех вице-президентов в истории США», – добавила Bubblebathgirl.

    Коментарии (14)
    26 июля 2024, 15:48 • Новости дня
    Названа причина задержания экс-замглавы Минобороны Булгакова

    Источник: Булгакова заподозрили в лоббировании интересов Грязинского пищевого комбината

    Названа причина задержания экс-замглавы Минобороны Булгакова
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Задержанный за коррупцию экс-замглавы Министерства обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат» в Липецкой области, используя служебное положение, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Источник сообщил, что Булгаков длительное время лоббировал интересы пищевого комбината в Грязях. Отмечается, что СК возбудил уголовное дело против руководства АО «Грязинский пищевой комбинат» по статье УК о присвоении имущества в особо крупном размере, передает РИА «Новости».

    Ранее ФСБ сообщила, что экс-замминистра обороны России генерал армии Булгаков задержан по делу коррупционной направленности, он отправлен в «Бутырку».

    Коментарии (41)
    26 июля 2024, 08:40 • Новости дня
    Французский военкор: Елисейский дворец ввел безумную цензуру на время Олимпиады

    Французский военкор Нэан: Елисейский дворец ввел безумную цензуру на время Олимпиады

    Французский военкор: Елисейский дворец ввел безумную цензуру на время Олимпиады
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Власти Франции ввели безумную цензуру на время Олимпийских игр, не допустив к их освещению часть российских журналистов, заявила работающая в Донбассе военкор из Франции, шеф-редактор агентства International Reporters Кристель Нэан.

    Власти Франции отказались давать аккредитацию и визу российским журналистам, чтобы они не снимали, что реально происходит, потому что французские СМИ все очень с энтузиазмом говорят: «О, мы готовы, скоро начинается Олимпиада», заметила она. Нэан добавила, что этот энтузиазм не встречается с реальностью, люди чувствуют, что они в «тюрьме», передает ТАСС.

    По ее словам, это просто «безумная цензура», потому что власти боятся плохого имиджа Франции на международной аудитории.

    Военкор уточнила, что, к примеру, полиция абсолютно не готова.

    Она рассказала, что власти сделали систему с QR-кодом, с разделением на красные и серые зоны, но полицейские сказали, что у них нет этих аппаратов, чтобы сканировать QR-код, также организаторы забыли дать QR-код сотрудникам, которые занимаются вывозом мусора.

    Нэан отметила также, что власти возвели преграды, которые мешают проходу по тротуарам и местами загораживают вид на Эйфелеву башню, билеты на метро и автобусы выросли в цене в два раза, а владельцы ресторанов и гостиниц говорят, что отток клиентов составляет от 50 до 90%.

    «По-моему, эти Олимпийские игры будут самыми позорными, самыми ужасными. Я знаю много людей, которые взяли отпуск на весь период Олимпиады и уехали из Парижа, потому что не хотят жить в тюрьме, где нужно предоставить QR-код, чтобы просто вернуться домой или поехать куда-то», – отметила она.

    Ранее в Париже задержали россиянина по подозрению в дестабилизации обстановки на ОИ.

    Коментарии (9)
    26 июля 2024, 14:17 • Новости дня
    В МВД Украины назвали следующую жертву, намеченную убийцей Фарион

    Глава МВД Украины Клименко: Стрелявший в Фарион планировал нападение на депутата Рады

    В МВД Украины назвали следующую жертву, намеченную убийцей Фарион
    @ mvs.gov.ua

    Tекст: Дарья Григоренко

    Житель города Днепр (Днепропетровск), стрелявший в украинскую националистку Ирину Фарион, планировал нападение на депутата Верховной рады Максима Бужанского, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

    Как указал Клименко, украинское ведомство продемонстрировало историю поиска в интернете обвиняемого. По его словам, одно из имен, которое искал мужчина, было Макс Бужанский. Имена остальных глава МВД раскрывать отказался, передает ТАСС.

    Клименко уточнил, что в поиске в интернете были запросы о «пророссийских депутатах Украины». Он подчеркнул, что в настоящее время идут поиски пистолета, из которого был произведен выстрел в Фарион. Министр добавил, что фигурант дела дает показания.

    Бужанский входит в правящую партию «Слуга народа», но выступает с критическими заявлениями в адрес власти. Он также выступал в защиту русского языка и советских памятников.

    Ранее прокуратура Украины предъявила обвинение в умышленном убийстве украинской националистки Ирины Фарион жителю города Днепр, задержанному 25 июля.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто на самом деле мог стоять за этим преступлением.

    Коментарии (5)
    26 июля 2024, 13:33 • Новости дня
    Полиция в Петербурге и Ленобласти провела масштабную операцию против мигрантов

    Полиция в Петербурге и Ленобласти провела масштабную операцию в отношении мигрантов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 7,5 тыс. правонарушений среди мигрантов выявили полицейские Санкт-Петербурга и Ленобласти в ходе двухнедельной операции, включившей тотальные проверки иностранных работников на стройплощадках, рынках, в сферах общественного питания и пассажирских перевозок. Около 1 тыс. мигрантов задержаны для выдворения из страны, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

    По сообщению пресс-службы, были проведены проверки нескольких десятков рынков, порядка 200 мест компактного проживания мигрантов, около 150 стройплощадок, 140 точек общепита, в результате было выявлено более 7,5 тыс. административных правонарушений, большинство из которых связаны с нарушением миграционного законодательства, передает ТАСС.

    Так, сотрудники ГАИ выявили почти 3,5 тыс. нарушений ПДД водителями-иностранцами, к ответственности привлекли и около 100 коммерческих структур, допустивших нарушения при найме иностранных работников.

    В пресс-службе добавили, что около 1 тыс. мигрантов, допустивших наиболее грубые нарушения, направлены в специализированные центры для последующего выдворения за пределы России с запретом на возвращение в течение нескольких лет, также полиции удалось ликвидировать две преступные группы, организовавшие каналы нелегальной миграции.

    «Возбуждено 141 уголовное дело по ранее совершенным преступлениям, связанным с незаконной легализацией иностранных граждан в регионе. Раскрыто более 70 преступлений, совершенных мигрантами», – сообщили в ГУ МВД.

    Ранее в СК сообщили, что житель Петербурга, являющийся учредителем компании по подбору персонала, был задержан за незаконную легализацию более 400 мигрантов в течение полутора лет.

    Коментарии (17)
    26 июля 2024, 08:37 • Новости дня
    Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве признался в работе на СБУ
    Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве признался в работе на СБУ
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    На опубликованном ФСБ видео с подозреваемым в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков рассказывает, что согласился подорвать машину российского офицера за 10-20 тыс. долларов.

    В ходе допроса Серебряков заявил, что связался с СБУ еще в феврале 2023 года, он постоянно держал связь с мужчиной, который представился Ильей и один раз встретился с ним в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что от украинской стороны он получил компоненты для сборки взрывчатки и заложил ее под машину.

    Напомним, в среду при взрыве автомобиля в Москве пострадал офицер российского Генштаба. Удалось установить личность террориста – им оказался москвич Евгений Серебряков. После теракта он сбежал в Турцию, но был задержан по запросу России.

    Коментарии (35)
    26 июля 2024, 18:08 • Новости дня
    Офицер ВСУ рассказал о гибели командования рот под Прогрессом в ДНР
    Офицер ВСУ рассказал о гибели командования рот под Прогрессом в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ оказались в тактическом окружении под Прогрессом в ДНР, погибло почти все командование рот, заявил бывший заместитель командира батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Игорь Мосийчук в интервью YouTube-каналу Politeka.

    «Практически все командование рот погибло», – передает РИА «Новости» со ссылкой на его слова.

    Мосийчук считает, что ВСУ будут продолжать оставлять территории, так как военное руководство Украины не стремится решать возникающие проблемы. «Они говорят, что нужно стоять насмерть, но не противнику, а до последнего своего бойца», – добавил он.

    Ранее военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что 31-я механизированная бригада ВСУ понесла значительные потери у села Прогресс, что, по его мнению, связано с проблемами в украинском командовании.

    Коментарии (9)
    26 июля 2024, 01:32 • Новости дня
    Приговоренный к расстрелу в Белоруссии немец рассказал о «заданиях» СБУ

    Приговоренный к расстрелу в Белоруссии немец Кригер выразил надежду на помилование президентом Лукашенко

    Tекст: Антон Антонов

    Приговоренный в Белоруссии к казни гражданин Германии Рико Кригер рассказал, что фотографировал по заданию СБУ пусковые установки «Искандер», а также оставил рюкзак на железнодорожной станции, где позже произошел взрыв.

    Кригер рассказал, что СБУ велела ему направиться в Белоруссию. Он получил координаты, с которых должен был вести съемку, а также «картинку поросшей травой местности, где были нарисованы красный и зеленый четырехугольник». От Кригера требовалось «сфотографировать то, что находится в зеленом четырехугольнике».

    «Затем я должен был купить военную форму, чтобы не выделяться, я так и сделал. СБУшник мне прислал два адреса магазинов, и в одном из магазинов мне подсказали поехать на рынок», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на издание «СБ.Беларусь сегодня» и канал «Беларусь 1».

    Кригер «сделал три фотографии на телефон», отправил их куратору из СБУ. Издание поясняет, что он снимал территорию воинской части, «хранилище, командно-штабные машины и пусковые установки «Искандер».

    Потом требовалось сделать фотографии на железнодорожной станции «Озерище» под Минском. После фотоотчета поступило новое «задание» – забрать из тайника рюкзак.

    Сообщается, что платформа железнодорожной станции под Минском, где Кригер оставил рюкзак и где позже произошел взрыв, иногда «используется и для погрузки военной техники». В частности, через несколько часов после взрыва планировалась «погрузка танков белорусской армии».

    По данным издания, Кригер хотел принять участие в боях на Украине на стороне ВСУ в составе интернационального батальона, «причем не в медицинском подразделении, а именно в боевом». «Откликнулись только курируемые СБУ экстремисты из «полка Калиновского» и входящее в него вооруженное формирование – механизированный батальон «Вестерн», – сообщило издание.

    Кригер заявил, что «сейчас на Украине около 132 формирований из иностранных наемников». Он признался, что «отправлял заявки во все, что смог найти».

    «То формирование, что откликнулось быстрее других, предложило вступить в свои ряды после своего рода тренировки, выполнения заданий… Меня связали с их кураторами из СБУ», – рассказал он. По видеосвязи он общался с человеком в маске. Кригеру предложили направиться «в Минск для выполнения важных заданий». Сейчас он считает, что СБУ «использовала» его.

    При этом Кригеру обещали после выполнения заданий и возвращения в Германию договор на уровне министерства обороны Украины. «Говорили, что свяжутся с немецким правительством, и я смогу войти в иностранное военное формирование», – рассказал он, добавив, что обещали «зарплату» в 2 тыс. евро в месяц и «выплату» в 420 тыс. евро семье в случае его смерти.

    Комментируя взрыв, Кригер сказал: «Я очень сожалею об этом. Это была самая главная ошибка в моей жизни и, наверное, последняя… Сейчас меня успокаивает, что никто не пострадал, что не было человеческих жертв».

    «Сейчас время работает против меня. В любой момент приговор могут привести в исполнение… Я сожалею о том, что сделал», – заявил он, выразив надежду на то, что белорусский президент Александр Лукашенко «простит и помилует» его.

    Кригер заявил: «Я, конечно же, никакой не герой. Мне просто очень страшно». Он пожаловался на «ощущение тотальной брошенности». Кригер считает, что власти Германии должны «бороться» за него, но «Германия не хочет идти ни на какой контакт» с Белоруссией. Немецкие дипломаты заявили, что «правительство Германии ничего сделать не может», заявил Кригер.

    «Я просил, чтобы хотя бы одежду передали, у меня не было ничего. Не говоря уже о геле для душа, полотенце. А меня ответили: «Если ваш отец или другие родственнике оплатят. А так – нет», – рассказал он. Телеканал сообщил, что «Кригер лично обратился с просьбой о помощи к президенту Германии Штайнмайеру и канцлеру Шольцу», но Берлин «молчит».

    Напомним, белорусский суд приговорил Кригера к смертной казни через расстрел. Кригер был осужден по шести статьям Уголовного кодекса Белоруссии, среди которых «участие в вооруженном конфликте, сопряженное с умышленным убийством», «диверсия» и «терроризм». Кригер не стал обжаловать приговор.

    Коментарии (11)
    26 июля 2024, 15:35 • Новости дня
    Набиуллина назвала причину повышения ключевой ставки

    Набиуллина: Повышение ключевой ставки позволит предотвратить сценарий стагфляции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Центральный банк РФ принял решение повысить ключевую ставку до 18% годовых, чтобы не допустить развития стагфляционных процессов в экономике страны, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

    По словам Набиуллиной, такое решение было принято в целях стабилизации инфляции и поддержания финансовой стабильности. «Сегодняшнее дополнительное ужесточение нашей политики позволит предотвратить такой сценарий», – подчеркнула она, передает ТАСС.

    При этом, как сообщила Набиуллина, совет директоров рассматривал возможность еще более значительного повышения ставки – до 19-20% годовых. Она подчеркнула, что все четыре триггера для повышения ключевой ставки с 16% до 18% годовых уже реализовались.

    Напомним, в пятницу Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов – до 18% годовых.

    Коментарии (64)
    26 июля 2024, 04:23 • Новости дня
    Обвиняемый в подрыве машины в Москве Серебряков доставлен из Турции в Россию

    Обвиняемый в подрыве машины офицера Генштаба в Москве Серебряков доставлен из Турции в Россию

    Обвиняемый в подрыве машины в Москве Серебряков доставлен из Турции в Россию
    @ кадр из видео RT/IHA

    Tекст: Антон Антонов

    Евгений Серебряков, который обвиняется в подрыве автомобиля в Москве, доставлен из Турции в Россию, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

    В ФСБ сообщили, что «причастный к совершению подрыва автомобиля» Серебряков задержан «при содействии спецслужб и правоохранительных органов» Турции. Он доставлен к следователям для проведения следственных действий, передает РИА «Новости».

    Напомним, в среду при взрыве автомобиля в Москве пострадал офицер российского Генштаба. Удалось установить личность террориста – им оказался москвич Евгений Серебряков. После теракта он сбежал в Турцию, но был задержан по запросу России.


    Коментарии (24)
    26 июля 2024, 13:59 • Новости дня
    Группа предпринимателей осуждена в Москве за хищение 500 млн рублей у Минобороны

    Трое предпринимателей осуждены в Москве за хищение почти 500 млн рублей у Минобороны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Хамовнический суд Москвы приговорил на сроки от 6,5 до 7,5 года колонии троих предпринимателей, признав их виновными в хищении около 488 млн рублей при реконструкции полигонов Минобороны в Казахстане, сообщили в пресс-службе суда.

    Как говорится в сообщении, вынесен обвинительный приговор в отношении Андрея Чеснокова, Вадима Лесных и Василия Титова, которым назначено наказание в виде семи лет и шести месяцев, семи лет и четырех месяцев, шести лет и шести месяцев колонии соответственно, передает ТАСС.

    Подсудимые обвинялись в совершении особо крупного мошенничества. По материалам дела, бизнесмены заключили контракты на реконструкцию расположенных Тургай и Теректа в Казахстане, но из выделенных на работы около 760 млн рублей похитили около 490 млн.

    Ранее с повредившего «Панцирь-С» военного взыскали почти 14 млн рублей.

    Коментарии (10)
    26 июля 2024, 09:45 • Новости дня
    В РПЦ предостерегли Константинопольского патриарха от силового захвата Афона
    В РПЦ предостерегли Константинопольского патриарха от силового захвата Афона
    @ Asgozzi/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Патриарх Константинопольский Варфоломей может использовать свои связи в Госдепе США для того, чтобы взять под контроль монастырь Эсфигмен на священной горе Афон, заявил советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

    По его словам, Константинопольский патриарх Варфоломей обычно решает религиозные споры посредством насильственного изгнания, это вошло у него в практику.

    «Патриарх Варфоломей будет добиваться результативных действий греческих властей, используя в качестве рычага американскую дипломатию», – цитирует РИА «Новости» Балашова.

    Протоиерей считает, что таким образом проявится благодарность Госдепа за выполнение Варфоломеем поставленных задач на Украине и в других местах.

    Он напомнил, что векселя до сих пор не оплачены, обещания поддержки плохо выполняются, Турция не признала статус «вселенского» патриарха, а на Украине в качестве «ставропигии» передали всего один храм в пользование, а не в собственность.

    Балашов также указал на попытки «покорить» Эсфигмен 21 год назад, тогда монастырь взяли в кольцо блокады, что стоило жизни 25-летнему монаху, который пытался вернуть в обитель трактор в обход полицейских засад. Он напомнил, что Греция сняла осаду из-за опасения народного гнева.

    «Приготовления к штурму с тех пор предпринимались не однажды, но до боевых действий дело так и не доходило. Посмотрим, что будет на сей раз», – заявил Балашов.

    Протоиерей добавил, что насилие против верующих и духовенства канонической УПЦ со стороны раскольников не осуждались Константинопольским патриархом.

    Ранее специалист по церковным отношениям, богослов, греческий журналист Александрос Стефанопулос рассказал, что на Афон были введены полицейские силы с целью выселить «старое братство» из «мятежного» монастыря Эсфигмен.

    Напомним, антиканонические действия Константинопольского патриархата разделили Святую гору Афон на сторонников «по послушанию» патриарха Варфоломея и тех, кто отстаивает священные церковные каноны.

    До этого афонские старцы обвинили Константинопольского патриарха Варфоломея в неуважении церковных канонов и грубом вмешательстве в дела Украинской православной церкви. Кроме того, игумены монастырей Святой горы попросили паломников Украинской православной церкви оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к УПЦ.

    Коментарии (7)
    Главное
    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление
    Су-27 отогнал три самолета ВВС Британии от границы над Черным морем
    На Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу
    Премьер Индии собрался посетить Украину
    Офицер ВСУ рассказал о гибели командования рот под Прогрессом в ДНР
    Словакия предложила Киеву решение вопроса по транзиту российской нефти
    На Украине умер авиаконструктор концерна «Антонов» Дмитрий Кива

    Что ждет рубль после повышения ставки ЦБ

    Рубль всю неделю показывал укрепление ко всем трем валютам – юаню, доллару и евро. Эксперты связывают это с ожидаемым повышением ставки Банком России и пиком налоговых выплат в понедельник. Как поведет себя рубль после решения ЦБ в пятницу и почему эксперты называют его слишком крепким? Подробности

    Перейти в раздел

    Турки задумались об увеличении государства по примеру России

    Турция и Северный Кипр планируют объединение в единое государство. В истории раскола некогда единого Кипра много параллелей с историей раскола Украины. Но это не означает, что Россия должна быть в этом конфликте на стороне Турции и отомстить тем самым недружественным ныне грекам. Подробности

    Перейти в раздел

    Как поймали подложившего взрывчатку для полковника Генштаба РФ

    Турция в рекордные сроки задержала сбежавшего из России Евгения Серебрякова – человека, обвиняемого в покушении на жизнь офицера российского Генштаба. Теперь он должен быть выдан России в ближайшее время. Благодаря чему беглеца удалось обнаружить и задержать настолько быстро, как устроено взаимодействие спецслужб Турции и России – и как случилось превращение студента престижного вуза в обвиняемого по тяжелой уголовной статье? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон на ровном месте создал политический кризис во Франции

    Начинают проясняться настоящие итоги прошедших не так давно во Франции выборов в Национальное собрание. Казалось бы, президент Франции Эммануэль Макрон одержал решительную победу, проведя своих людей на ключевые должности в парламенте государства. Однако реальная борьба разворачивается за кандидатуру будущего премьера: Макрон спровоцировал ситуацию, ранее для Франции просто немыслимую. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............