«Таврида.АРТ» открыла крупнейшую на юге России студию кино, веб- и телепроизводства

Tекст: Антон Антонов

На мероприятии была презентована модель работы нового павильона, представители власти и медиаиндустрии поздравили команду Студии с запуском, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко заявил: «Завершение строительства первой очереди Студии «Юг.Кино» – это событие, которого мы все давно ждали. Наши выдающиеся режиссеры ехали в Крым за удивительными пейзажами, невероятной природой, но, пожалуй, больше все-таки за вдохновением. Что-то есть такое в Крыму кипящее, бурлящее. И если выбирать самое главное место для вдохновения, то это, конечно же, арт-кластер «Таврида».

«Не зря решением президента это уже не только летние образовательные заезды и фестиваль, а еще и круглогодичная Академия для творцов, через которую проходят десятки тысяч талантливых, творческих, ярких, неординарных людей со всей страны. Их энергия кипит здесь и уже превратилась в музыкальные произведения, мюзиклы, стихи, новые песни и фильмы, многие из которых задумывались здесь, создавались здесь и будут продолжать сниматься здесь», – отметил он.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости «отдать должное всем, кто в этот проект вложил душу и сердце», поблагодарил строителей и проектировщиков.

«Теперь очень важно вложить в проекты, которые будут сниматься в этой Студии, правильные смыслы и ценности. Я уверен, что для этого все условия созданы. И осталось только, наверное, самое сложное: талант молодых людей конвертировать в те произведения, которые бы и через 100 лет в виде афиш висели бы здесь и радовали наше будущее – нашу молодежь, ради которой мы все это делаем», – сказал он.

Студия «Юг.Кино» на базе арт-кластера «Таврида» – крупнейший павильонный и натурный комплекс для съемок полного цикла любых медиапроектов, а также профессиональный хаб для съемок по всему югу России, в том числе в новых регионах.

Трехэтажный комплекс занимает территорию в 5 тыс. кв. м и включает в себя три съемочных павильона, где будут проходить съемки, театральные постановки, кинопоказы и индустриальные мероприятия. В здании оборудованы монтажные, просмотровые, гримерные и костюмерные, а также фотостудия, комнаты компьютерной графики и звукозаписи. Все помещения будут оснащены современным высокотехнологичным оборудованием.

Помимо этого, в дальнейших планах значится постройка вспомогательной инфраструктуры: цеха по производству декораций, складов, административных и технических помещений и парка кинодекораций.

Руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин сообщил, что «Студия «Юг.Кино» начнет активную работу с 2024 года, есть договоренности о съемках как минимум двух сериалов.

«Сегодня здесь, на сцене, стоит, конечно, не вся, но все же часть команды, которая так или иначе работала над тем, чтобы павильонный комплекс, а в будущем, мы надеемся, центр компетенций, появился в арт-кластере «Таврида». Эту команду можно назвать очень просто. Это команда Российской Федерации, потому что в ней есть и представители власти, и творцы, и строители, и продюсеры, и, в общем, люди из абсолютно разных индустрий», – сказал он.

Спикерами также стали гендиректор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский, глава ДНР Денис Пушилин, министр культуры Крыма Татьяна Манежина, зампредседателя Совмина Крыма Ирина Кивико, гендиректор ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» Денис Аксенов, продюсер, основатель кинокомпании «Бабблгам Продакшн» (BBG Production) Андрей Кретов, продюсер Prospect Production Сергей Бородин, продюсер и генеральный директор «Всемирных русских студий» Юрий Сапронов, российский и узбекский киноактер, режиссер, сценарист и продюсер Джахонгир Файзиев.

На мероприятии Государственным фондом кинофильмов была представлена уникальная выставка коллекции плакатов «Национальные бренды БРИКС» к импортным фильмам, в том числе к тем, которые с успехом шли в советском прокате.

В дни проведения фестиваля в Студии «Юг.Кино» пройдет серия кинопоказов, спектаклей и музыкальных перформансов. 26 июля съемочной группой была представлена первая серия сериала «Ландыши. Операция любовь» (проект создан при поддержке ИРИ), а в соседнем зале на театральной сцене прошел спектакль «Терская история».

27 июля будут представлены проекты «Национальность.ru» (создан при поддержке ИРИ), «Кому на Руси шить хорошо – 2» (создан при поддержке ИРИ), отреставрированное кино «Не болит голова у Дятла» (ФГБУК «Госфильмофонд») и спектакль – этно-хоррор «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 28 июля гостей ожидает эксклюзивная премьера фильма «Юг» (ОККО), показ фильма «Под двумя небесами», просмотр фильма «Июньская полынь» и встреча с его создателями, а также кинопоказ короткометражных фильмов от молодежных творческих сообществ арт-кластера «Таврида» и спектакль «Масторава».

Напомним, в Крыму в пятницу стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», посвященный молодому искусству, в 2024 году мероприятие проходит под обновленным названием «Фестиваль молодого многонационального искусства».