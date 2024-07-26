Песков отметил несовершенство программы ускоренного получения гражданства России

Песков заявил о необходимости совершенствовать программу ускоренного получения гражданства России

Tекст: Дарья Григоренко

«У нас есть программа ускоренного получения гражданства для русских, которые живут в других странах мира. Говоря дипломатично, у этой программы есть резервы для совершенствования. Говоря по-русски, не все там хорошо работает. Там, с одной стороны, пытаются закрыть двери для злоупотреблений, чтобы через эту программу мигранты сюда не прорывались. А с другой стороны, зачастую это действительно тормозит тех наших соотечественников, которые хотят сюда приехать, здесь жить или работать», – прокомментировал он работу России над возвращением соотечественников из-за рубежа, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что проблема является насущной, и отметил, что власти ей в настоящее время занимаются. «Это постоянно в поле зрения президента, потому что очень часто на разных совещаниях эти темы затрагиваются», – уточнил он. Видео его выступления опубликовано в Telegram-канале Мастерской новых медиа.

Ранее член СПЧ РФ Кирилл Вышинский сообщил, что Латвия планирует депортировать более 800 российских пенсионеров, проживающих в стране по виду на жительство.

Напомним, начальник отдела департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Константин Гузь заявил, что порядка 1 тыс. россиян были вынуждены покинуть Латвию из-за невыносимых условий, созданных для них латвийскими властями.