ВОЗ: Жители Европы больше всех в мире злоупотребляют алкоголем

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным за 2019 год, мужчины в Европейском регионе потребляли почти в четыре раза больше алкоголя в год (14,9 литра), чем женщины (4,0 литра), также насчитывалось более 470 млн пьющих (людей, употреблявших алкоголь в течение последних 12 месяцев), в среднем двое из каждых трех взрослых употребляли алкоголь, передает ТАСС. В ЕРБ ВОЗ рассказали, что один из десяти взрослых страдал связанным с этим расстройством и почти каждый двадцатый (5,9%) – алкогольной зависимостью, при этом только 12 из 53 стран добились значительного прогресса в сокращении потребления алкоголя на 10% с 2010 года в соответствии с целями глобальной системы мониторинга.

«Европейский регион по-прежнему удерживает незавидный рекорд по самым высоким уровням потребления алкоголя и связанного с ним вреда во всем мире, а также наименьшему числу трезвенников, – прокомментировал специальный советник директора ЕРБ ВОЗ Годен Галеа.

При этом в ЕРБ ВОЗ подчеркивают, что регион находится на пути к достижению цели сокращения потребления на 10%, и это в первую связано со значительным уменьшением потребления алкоголя в России, Украине и Турции, но в странах ЕС за последние десять лет существенных изменений в уровне потребления алкоголя не произошло.

Ранее потребление вина в мире упало до минимума с 1996 года.